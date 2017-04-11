Нацвалюта за сутки укрепилась на 2 тенге
11 апреля 2017, 11:30
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 311,45 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 11 апреля 2017 года составил 311,45 тенге. По сравнению с утренней сессией 10 апреля (313,67/$1) нацвалюта укрепилась на 2,22 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 311,25 тенге за доллар США, максимальный - 311,80 тенге, курс закрытия - 311,30 тенге. Объем торгов по доллару составил 29 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 107.
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