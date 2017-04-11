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СМИ: В центре Киева ночью прогремел взрыв

11 апреля 2017, 11:32

Взрывной волной разбило стёкла на первом этаже дома, где размещаются рестораны и банк.

В центре Киева, на улице Владимирской, ночью прогремел взрыв, сообщает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, взрывной волной разбило стёкла на первом этаже дома, где размещаются рестораны и банк. Также были повреждены припаркованные рядом автомобили.



Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию, поэтому данных о пострадавших и взрывном устройстве нет.

Кадр видео YouTube/Громадське

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