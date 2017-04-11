Председатели высших судебных органов Казахстана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

А.Токбаева выразила интерес к детальному ознакомлению на практике с действующей системой электронного правосудия.

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами встретился с коллегой из Кыргызстана Айнаш Токбаевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС.





«На встрече председатели высших судебных органов обменялись приветствиями и актуальной информацией о развитии судебных систем двух стран, а также обсудили перспективы развития и дальнейшего сотрудничества», - говорится в сообщении.





В ходе встречи К.Мами проинформировал гостью о новом этапе государственного строительства Казахстана в соответствии с Планом Нации. Особый акцент был сделан на работу судов в условиях новой трехуровневой системы, создании отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам, расширении состава и полномочий Высшего Судебного Совета, усилении требований к кандидатам в судьи, создании Академии правосудия при Верховном Суде, изменении приоритетов деятельности Судебного жюри.





К.Мами подчеркнул, что в целом указанные меры направлены на укрепление независимости судов, в том числе в контексте правовых, организационных и материально-финансовых гарантий. Зарубежная гостья также была ознакомлена с изменениями в Основной закон страны, в том числе по судебной системе и органам прокуратуры.





А.Токбаева, в свою очередь, проинформировала об изменениях в судоустройстве Кыргызстана.





Отвечая на вопросы высокого гостя о мероприятиях, направленных на обеспечение доступности правосудия широким слоям населения К.Мами подчеркнул, что на протяжении нескольких лет Верховным Судом проводится активная работа по развитию электронного правосудия.





«Это позволяет сократить сроки рассмотрения дел, повысить уровень доступности и прозрачности судебной деятельности. В настоящее время 100 % судов оснащены аппаратурой по аудио-, видеофиксации судебных заседаний. Гражданам через Интернет-ресурсы судов доступны сведения о ходе рассмотрения дел, они могут получить электронные копии судебных актов, подать электронные иски, жалобы и другие обращения», - рассказал председатель высшего судебного органа Казахстана.





Отметив достижения казахстанских коллег в сфере новых технологий в судах, А.Токбаева выразила интерес к детальному ознакомлению на практике с действующей системой электронного правосудия. Она обратила особое внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества судов двух стран на принципах взаимовыгодного партнерства.



