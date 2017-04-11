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Новости за сегодня

Об изменении цен в строительстве в I квартале 2017 года

 

В марте 2017г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены на строительно-монтажные работы повысились на 5,1%, машины и оборудование - на 2,4%, прочие работы и затраты - на 5,8%.

 

в процентах

 

Март 2017г. к

I квартал 2017г. к

февралю 2017г.

марту 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

IV кварталу 2016г.

I кварталу 2016г.

Строительство

0,6

1,3

4,9

6,0

0,9

4,6

Строительно-монтажные работы

0,7

1,5

5,1

6,2

1,0

4,6

Машины и оборудование

0,3

0,3

2,4

3,7

0,4

2,9

Прочие работы и затраты

0,1

1,1

5,8

7,0

1,2

6,1

 

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 1,9%.

В I квартале 2017 года цены на портландцемент выросли на 5,3%, лаки - на 2,4%, гипсокартон - на 1,3%, металлы основные - на 1,1%, трубы - на 0,8%, лесоматериалы - на 0,5%, бетоны и растворы - на 0,4%, щебень и кирпич - по 0,2%, краски и эмали - на 0,1%.

Плитки и плиты креамические стали дешевле на 3%, гипс - на 0,7%, стекло листовое - на 0,6%, песок - на 0,4%.

 

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11 апреля 2017, 11:39
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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