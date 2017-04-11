Об изменении цен в строительстве в I квартале 2017 года

В марте 2017г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены на строительно-монтажные работы повысились на 5,1%, машины и оборудование - на 2,4%, прочие работы и затраты - на 5,8%.

в процентах Март 2017г. к I квартал 2017г. к февралю 2017г. марту 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. IV кварталу 2016г. I кварталу 2016г. Строительство 0,6 1,3 4,9 6,0 0,9 4,6 Строительно-монтажные работы 0,7 1,5 5,1 6,2 1,0 4,6 Машины и оборудование 0,3 0,3 2,4 3,7 0,4 2,9 Прочие работы и затраты 0,1 1,1 5,8 7,0 1,2 6,1

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 1,9%.

В I квартале 2017 года цены на портландцемент выросли на 5,3%, лаки - на 2,4%, гипсокартон - на 1,3%, металлы основные - на 1,1%, трубы - на 0,8%, лесоматериалы - на 0,5%, бетоны и растворы - на 0,4%, щебень и кирпич - по 0,2%, краски и эмали - на 0,1%.

Плитки и плиты креамические стали дешевле на 3%, гипс - на 0,7%, стекло листовое - на 0,6%, песок - на 0,4%.