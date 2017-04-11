Об изменении цен в строительстве в I квартале 2017 года
В марте 2017г. по сравнению с декабрем предыдущего года цены на строительно-монтажные работы повысились на 5,1%, машины и оборудование - на 2,4%, прочие работы и затраты - на 5,8%.
|
в процентах
|
|
Март 2017г. к
|
I квартал 2017г. к
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
IV кварталу 2016г.
|
I кварталу 2016г.
|
Строительство
|
0,6
|
1,3
|
4,9
|
6,0
|
0,9
|
4,6
|
Строительно-монтажные работы
|
0,7
|
1,5
|
5,1
|
6,2
|
1,0
|
4,6
|
Машины и оборудование
|
0,3
|
0,3
|
2,4
|
3,7
|
0,4
|
2,9
|
Прочие работы и затраты
|
0,1
|
1,1
|
5,8
|
7,0
|
1,2
|
6,1
Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала текущего года составил 1,9%.
В I квартале 2017 года цены на портландцемент выросли на 5,3%, лаки - на 2,4%, гипсокартон - на 1,3%, металлы основные - на 1,1%, трубы - на 0,8%, лесоматериалы - на 0,5%, бетоны и растворы - на 0,4%, щебень и кирпич - по 0,2%, краски и эмали - на 0,1%.
Плитки и плиты креамические стали дешевле на 3%, гипс - на 0,7%, стекло листовое - на 0,6%, песок - на 0,4%.
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