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Из-за подтоплений эвакуируют жителей и скот акмолинского села Чаглинка

11 апреля 2017, 11:40

Уровень воды в реке Чаглинка в районе одноименного села поднялся во вторник, проведена эвакуация.

В Акмолинской области в селе Чаглинка подтоплено девять дворов, эвакуировано 40 жителей, сообщили областном ДЧС.

По данным ведомства, 11 апреля в 5 часов 45 минут в противопаводковый штаб поступила тревожная информация о подтоплении села Чаглинка Зерендинского района. В результате подъема уровня воды на реке Чаглинка произошло подтопление девяти дворовых территорий, в том числе подтоплено четыре дома по улице Гагарина (уровень воды от 5 до 10 сантиметров) поселка Чаглинка.

Спасатели заблаговременно эвакуировали 43 человека, из них девятеро детей, которые размещены у родственников, а также 154 головы животных (коров – 27, МРС – 102, птиц – 25).

Как отмечают спасатели, на данном участке еще до начала подтоплений дежурили силы ДЧС. Дополнительно сюда направлены силы и техника. Всего в поселке Чаглинка 516 дворов, проживает 2 060 человек, из них 650 детей.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Комитет по ЧС МВД РК

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