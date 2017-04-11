В марте 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В марте 2017г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,3%, а в промышленности - стали ниже на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,8%, услуги связи для юридических лиц - на 0,1%.