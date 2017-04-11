В марте 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В марте 2017г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,3%, а в промышленности - стали ниже на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,8%, услуги связи для юридических лиц - на 0,1%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Март 2017г. к
|
Январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Потребительские цены
|
0,5
|
7,7
|
2,3
|
11,0
|
7,8
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
-0,5
|
26,7
|
6,2
|
22,6
|
27,6
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
1,1
|
15,5
|
5,1
|
17,8
|
14,3
|
Цены в строительстве
|
0,6
|
4,9
|
1,3
|
6,0
|
4,6
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
0,3
|
5,6
|
1,3
|
8,9
|
6,1
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
-0,8
|
3,6
|
3,8
|
8,6
|
3,7
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
7,9
|
1,4
|
11,4
|
8,6
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
-0,1
|
3,8
|
6,7
|
4,5
|
4,3
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,0
|
7,2
|
1,1
|
13,1
|
8,0
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
-0,1
|
-4,8
|
-1,2
|
...
|
-2,0
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
1,8
|
21,7
|
2,2
|
...
|
22,1
|
*)Данные зафевраль 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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