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Новости за сегодня

В марте 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В марте 2017г. инфляция составила 0,5%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,3%, а в промышленности - стали ниже на 0,5%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,8%, услуги связи для юридических лиц - на 0,1%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.

февралю 2017г.

марту 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Потребительские цены

0,5

7,7

2,3

11,0

7,8

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию

-0,5

26,7

6,2

22,6

27,6

Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями

1,1

15,5

5,1

17,8

14,3

Цены в строительстве

0,6

4,9

1,3

6,0

4,6

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

0,3

5,6

1,3

8,9

6,1

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

-0,8

3,6

3,8

8,6

3,7

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

7,9

1,4

11,4

8,6

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

-0,1

3,8

6,7

4,5

4,3

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,0

7,2

1,1

13,1

8,0

Цены экспортных поставок продукции*

-0,1

-4,8

-1,2

...

-2,0

Цены импортных поступлений продукции*

1,8

21,7

2,2

...

22,1

*)Данные зафевраль 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

r11-04-2017-2

 

11 апреля 2017, 11:42
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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