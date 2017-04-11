Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в первом квартале 2017 года повысились на 1,3%
В марте т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 1,7%, продукция животноводства - на 0,5%.
|
Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства
в процентах, прирост
|
|
Март 2017г. к
|
I квартал 2017г. к
|
февралю 2017г.
|
декабрю 2016г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
IV кварталу 2016г.
|
I кварталу 2016г.
|
Продукция сельского хозяйства
|
0,3
|
1,3
|
5,6
|
8,9
|
2,2
|
6,1
|
Продукция растениеводства
|
0,4
|
1,7
|
4,2
|
8,0
|
2,1
|
4,8
|
Продукция животноводства
|
0,1
|
0,5
|
7,3
|
10,0
|
2,2
|
7,9
В январе-марте т.г. цены на рожь повысились на 4,5%, кукурузу - на 2,9%, рис - на 1,2%, ячмень - на 0,8%, пшеницу - на 0,6%, овес - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 2,4%.
Картофель подорожал на 7,2%, лук репчатый - на 4,5%, морковь столовая - на 3,5%, капуста - на 1,3%, свекла столовая - на 0,7%. Цены на горох выросли на 10,3%, бобы соевые - на 6,2%, семена подсолнечника - на 2,9%.
Цены на мясо овец повысились на 2,7%, скота крупного рогатого - на 2,4%, свиней - на 2,1%, лошадей - на 1,4%, а на мясо птиц - снизились на 0,5%. Молоко сырое подорожало на 3,9%, шерсть овечья - на 0,6%, а яйца -подешевели на 8,8%.
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