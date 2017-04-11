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Новости за сегодня

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в первом квартале 2017 года повысились на 1,3%

 

В марте т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 1,7%, продукция животноводства - на 0,5%.

 

Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства

в процентах, прирост

 

Март 2017г. к

I квартал 2017г. к

февралю 2017г.

декабрю 2016г.

марту 2016г.

декабрю 2015г.

IV кварталу 2016г.

I кварталу 2016г.

Продукция сельского хозяйства

0,3

1,3

5,6

8,9

2,2

6,1

Продукция растениеводства

0,4

1,7

4,2

8,0

2,1

4,8

Продукция животноводства

0,1

0,5

7,3

10,0

2,2

7,9

 

В январе-марте т.г. цены на рожь повысились на 4,5%, кукурузу - на 2,9%, рис - на 1,2%, ячмень - на 0,8%, пшеницу - на 0,6%, овес - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 2,4%.

Картофель подорожал на 7,2%, лук репчатый - на 4,5%, морковь столовая - на 3,5%, капуста - на 1,3%, свекла столовая - на 0,7%. Цены на горох выросли на 10,3%, бобы соевые - на 6,2%, семена подсолнечника - на 2,9%.

Цены на мясо овец повысились на 2,7%, скота крупного рогатого - на 2,4%, свиней - на 2,1%, лошадей - на 1,4%, а на мясо птиц - снизились на 0,5%. Молоко сырое подорожало на 3,9%, шерсть овечья - на 0,6%, а яйца -подешевели на 8,8%.

 

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11 апреля 2017, 11:40
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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