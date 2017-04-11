Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в первом квартале 2017 года повысились на 1,3%

В марте т.г. по сравнению с декабрем 2016г. продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями, стала дороже на 1,7%, продукция животноводства - на 0,5%.

Изменение цен производителей на продукцию сельского хозяйства в процентах, прирост Март 2017г. к I квартал 2017г. к февралю 2017г. декабрю 2016г. марту 2016г. декабрю 2015г. IV кварталу 2016г. I кварталу 2016г. Продукция сельского хозяйства 0,3 1,3 5,6 8,9 2,2 6,1 Продукция растениеводства 0,4 1,7 4,2 8,0 2,1 4,8 Продукция животноводства 0,1 0,5 7,3 10,0 2,2 7,9

В январе-марте т.г. цены на рожь повысились на 4,5%, кукурузу - на 2,9%, рис - на 1,2%, ячмень - на 0,8%, пшеницу - на 0,6%, овес - на 0,3%, а на гречиху - снизились на 2,4%.

Картофель подорожал на 7,2%, лук репчатый - на 4,5%, морковь столовая - на 3,5%, капуста - на 1,3%, свекла столовая - на 0,7%. Цены на горох выросли на 10,3%, бобы соевые - на 6,2%, семена подсолнечника - на 2,9%.

Цены на мясо овец повысились на 2,7%, скота крупного рогатого - на 2,4%, свиней - на 2,1%, лошадей - на 1,4%, а на мясо птиц - снизились на 0,5%. Молоко сырое подорожало на 3,9%, шерсть овечья - на 0,6%, а яйца -подешевели на 8,8%.