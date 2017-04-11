К академической честности и прозрачности

Данил Утюпин

В Казахстане проблема плагиата в научных работах распространилась достаточно широко. Этому немало поспособствовал Интернет, откуда можно заимствовать почти любую информацию без указания авторства. В свою очередь, для искоренения этого явления постоянно разрабатываются различные механизмы.

В феврале этого года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук, посвященной ее 70-летию, остановился на проблеме плагиата в казахстанских научных работах, а также их практической ценности.

- Мы децентрализовали науку. Большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты. Однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом в научных работах нередко содержится плагиат, - заявил Н. Назарбаев.

Глава государства даже предложил учредить при Академии особый орган, который должен разработать этический кодекс ученого.

В ответе на наш запрос в Министерстве образования и науки РК подтвердили, что проблема плагиата достаточно широко распространилась в сфере образования и науки. МОН объясняет это тем, что, с одной стороны, источники информации стали доступнее, их стало во много раз больше и найти нужные материалы для написания научной работы стало куда проще. С другой стороны, наличие огромного количества работ в свободном доступе наталкивает недобросовестных молодых ученых на мысли о том, что можно, не затрачивая труда, выдать чужую работу за свою или скомпоновать текст из нескольких документов. Причем источники могут быть как электронные, так и печатные.

Для борьбы с этим явлением в 2011 году в Казахстане был учрежден Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (АО «НЦГНТЭ»). К основным задачам Центра, определенным Законом РК «О науке», относятся - организация проведения государственной научно-технической экспертизы научных, научно-технических проектов и программ, подаваемых на грантовое и программно-целевое финансирование, последующий мониторинг результативности проводимых научных исследований, оценка результатов выполненных научных, научно-технических и инновационных проектов и программ и организация работы национальных научных советов.

В ответе МОН РК сообщается, что в АО «НЦГНТЭ» для работы по выявлению фактов заимствования без ссылки на автора используется программный продукт PlagiatInform, на который имеется лицензионный сертификат № 211210-2. Автоматизированная система PlagiatInform является профессиональным инструментом для определения наличия факта плагиата в любом документе. Распознавание плагиата возможно благодаря использованию уникальной компьютерной технологии поиска документов, похожих по содержанию. Данная программа применяется не только для проверки диссертаций и отчетов о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИ - ОКР), но и для экспертизы монографий, учебников и учебных пособий, научных статей. Заключение о наличии плагиата должно оставаться за экспертом в соответствующей области науки. В эталонную базу «Антиплагиат» входит весь фонд АО «НЦГНТЭ». В настоящее время информационные фонды Центра насчитывают более 25,4 тыс. диссертаций, 34,6 тыс. отчетов о НИОКР по всем отраслям науки.

Согласно государственному обще- вузовскому стандарту образования РК проверка докторских диссертаций PhD на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования осуществляется Национальным цент- ром научно-технической информации при МОН РК. Проверка научной работы является платной услугой согласно утвержденному АО «НЦГНТЭ» прайс-листу. При этом магистерские работы каждый вуз проверяет самостоятельно и вправе использовать альтернативные системы антиплагиата.

Директор казахстанского филиала международной польской компании «Plagiat.pl» Али Тахмазов поделился своим мнением на предмет академического плагиата в Казахстане и методов борьбы с ним. По его словам, в Казах- стане Министерство образования и науки создало прекрасные условия для ученых в продвижении научных идей за рубежом и повышении цитируемости своих научных трудов. Внедряемые институциональные меры должны способствовать повышению прозрачности научной среды и снижению количества лженаучных трудов. При этом только некоторые казахстанские университеты оснащены электронными образовательными системами, включая программы дистанционного образования, программы распознавания плагиата и т.д. Это проблемы не только Казахстана, но и многих стран мира, включая развитые страны Запада. Информационные технологии слишком медленно проникают в академическую среду. К сожалению, те же проблемы и с академической честностью. Интернет стал доступным для миллионов пользователей, и если не принимать комплексных мер, борьба с академическим плагиатом не даст ощутимых результатов. В свою очередь, компания «Plagiat.pl» в вопросе повышения академической честности опирается на опыт польских вузов, которые подключены к общей базе данных, а для преподавателей и студентов проводятся отдельные тренинги и применяется программное обеспечение по выявлению плагиата с интерфейсом на языке тех стран, где располагаются офисы компании.

Также директор компании «Plagiat.pl» весьма критически относится к ситуации с проверками докторских работ.

- В вопросе PhD-диссертаций в Казахстане существует отличная от многих стран СНГ и Европы практика, оставшаяся нам в наследство от СССР. Докторские диссертации в полном текстовом формате в Казахстане не публикуются в открытых источниках ни университета- ми, ни НЦГНТЭ, тем самым не имея возможности цитирования в научном мире, что нивелирует ее научную ценность для общества. К сожалению, НЦГНТЭ фактически монополизировал процесс анализа докторских диссертаций на наличие плагиата. В то время как в странах ЕС университетам дается право воспользоваться той системой, которую они считают эффективной, и позволяется работающим в стране системам подключаться к национальному репозитарию диссертаций. Несколько лет назад МОН РК передало архив диссертационных работ НЦГНТЭ, а также обязало все университеты проверять PhD-диссертации в Центре. Мы считаем, что данная практика порождает монополизацию и повышение цен со стороны НЦГНТЭ. В то время как качество услуг растет именно в конкуренции. Кроме того, отсутствует результат сравнительного анализа антиплагиатной системы НЦГНТЭ с ведущими мировыми системами, - прокомментировал А. Тахмазов.

При этом в самом НЦГНТЭ нам сообщили, что полноценный фонд отчетов НИОКР, защищенных в республике докторских, кандидатских работ и диссертаций-PhD (в бумажном и электронном вариантах) находится в диссертационном зале Центра для открытого доступа. На сайте АО «НЦГНТЭ» nauka.kz размещена реферативная информация по диссертациям и отчетам НИОКР. Проверка работы на плагиат стоит 18 тыс. тенге. При этом, по словам А. Тахмазова, проверка одной диссертации в тех же международных антиплагиатных сервисах, таких как Turnitin, Strikeplagiarism.com или Urkund, в среднем обойдется в четыре тысячи тенге.

Безусловно, настало время интенсифицировать внедрение в высшее обра- зование Казахстана информационных технологий, а также избавить образование от плагиата и псевдонаучных работ, уверен эксперт. Требуется комплекс мер институционального характера, регулирующих подзаконные акты, работа с общественностью и внедрение высоких технологий в виде электронных библиотек, электронного образования, а также антиплагиатных систем, дающих четкое представление об источнике заимствования и объективную оценку научной работы.