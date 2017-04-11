Казахстанские спортсмены начали подготовку к ОИ в Пьёнчхене

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан начал реализацию программы «олимпийской солидарности» для спортсменов, готовящихся к зимним Олимпийским Играм в Пхёнчхане , сообщает , сообщает Zakon.kz





Олимпийская стипендия уже одобрена Комиссией МОК 15 спортсменам, кандидатуры которых были поданы национальными спортивными федерациями в НОК РК. В их числе, фигуристка Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова, фристайлистка Жанбота Алдабергенова, биатлонисты Галина Вишневская и Алина Райкова, шорт-трекисты Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов и другие.





«Олимпийская солидарность» - программа Международного Олимпийского комитета по координации деятельности Национальных олимпийских комитетов, направленная развитие Олимпийского движения. Направления программы самые разные: проведение международных тренерских курсов для повышения квалификации тренеров, работающих с будущими участниками Олимпийских игр, выплата стипендий тренерам и спортсменам, поставка необходимого спортивного инвентаря и другие.





Помощь предоставляется НОК посредством программ с приоритетным вниманием к развитию спортсменов, подготовке тренеров и спортивных администраторов, а также к пропаганде олимпийских ценностей. Программы для спортсменов проводятся ради того, чтобы у всех одаренных спортсменов были равные шансы попасть на Олимпийские игры и добиться успеха на олимпийской арене.