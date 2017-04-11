Доклад Министра национальной экономики РК о принимаемых мерах по обеспечению своевременного старта реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на заседании Правительства РК

(г. Астана, 10 апреля 2017 года)

Уважаемый Бахытжан Абдирович!

Разрешите коротко доложиться о принимаемых мерах по обеспечению своевременного старта реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.

За Министерством национальной экономики закреплено администрирование микрокредитования предпринимательской деятельности, гарантирования микрокредитов предпринимателей в городах, а также реализации проекта «Бастау Бизнес» по обучению безработного и самозанятого населения в сельских населенных пунктах в 2017 году. В последующие годы согласно условиям программы администрирование обучения будет закреплено за Министерством сельского хозяйства РК.

Микрокредиты будут предоставляться до 8 тыс. МРП (18 млн. тенге) со сроком до 7 лет с конечной ставкой вознаграждения не более 6%.

Учитывая, что на рынке кредитования стоимость микрокредитов составляет от 22% до 35%, микрокредиты в рамках Программы являются наиболее выгодным предложением для реализации бизнес проекта. Микрокредиты в городах будут выдаваться через АО «ФРП «Даму». При этом, АО «ФРП «Даму» не преследует коммерческие цели, а получают возмещение за операционные затраты и премию за риск не более 1%.

На микрокредитование предпринимательской деятельности ежегодно в городах предусматривается 10 млрд. тенге.

Гарантирование будет предоставляться до 50% от стоимости микрокредитов для действующих предпринимателей и до 85% для начинающих предпринимателей.

Гарантами от государства в городах выступит АО «ФРП «Даму». При этом, в случае дефолта предпринимателя основная часть риска по выплате гарантии возлагается на операторов по гарантированию. Государство оплачивает не более 30% от стоимости гарантии. Это стимулирует операторов качественно анализировать поступающие заявки и позволяет минимизировать оказание поддержки неэффективным проектам. Гарантии для бизнеса предоставляются на бесплатной основе.

На гарантирование микрокредитов в городах предусмотрено 1,2 млрд. тенге.

Гарантирование микрокредитов и микрокредитование предпринимательской деятельности в размере 7 млрд. тенге финансируются за счет трансфертов общего характера и микрокредитование в размере 3 млрд. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета.

На сегодня соответствующие лимиты по средствам из местного бюджета в установленном порядке определены местными исполнительными органами. По средствам, финансируемым из республиканского бюджета, решением Правительства РК от 31 марта 2017 года соответствующие условия бюджетного кредитования определены, до конца апреля текущего года средства поступят местным исполнительным органам.

Соответствующие правила, регламентирующие порядок микрокредитования и гарантирования, приняты ведомственным приказом Министерства в январе 2017 года и в установленном порядке зарегистрированы в Министерстве юстиции РК.

Финансированию проектов предпринимателей предшествует обучение безработного и самозанятого основам ведения бизнеса.

Начинающим сельским предпринимателям представится возможность пройти адаптированный курс подготовки основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес».

Организация обучения закреплена за Национальной палатой предпринимателей. Программа обучение предусматривает месячное изучение основ ведения бизнеса с выплатой единовременной стипендии в размере 16 тыс. тенге и подготовкой готового бизнес плана для последующего получения финансирования от финансовых учреждений.

Для старта обучения Национальной палатой предпринимателей и местными исполнительными органами по принципу наибольшей доли самозанятого и безработного населения определен перечень из 80 районных центров, участвующих в проекте.

Национальной палатой предпринимателей обучен пул из 100 бизнес тренеров, который будут непосредственно проводить обучение, оборудованы учебные классы, сформированы графики и группы обучения, созданы рабочие группы по реализации проекта в региональных палатах предпринимателей.

Более подробно о проведенной работе доложиться Национальная палата предпринимателей.

Для пропаганды программы для широкой общественности акиматами совместно с АО «ФРП «Даму» в Центрах обслуживания предпринимателей и Центрах поддержки предпринимательства по всех районных центрах страны проведены целевые консультации с начинающими предпринимателями, организованы семинар совещания, информационные и справочные материалы размещены в республиканских и региональных средствах массовой информации.

Для проведения этой работы на постоянной основе Министерством направлены рекомендации местным исполнительным органам по включению в комплекс мер по развитию массового предпринимательства в регионах мероприятий по:

- ежеквартальному размещению в региональных средствах массовой информации справочных материалов об инструментах поддержки в рамках программы;

- организации площадок для массовых встреч безработного и самозанятого населения с операторами программы;

- ежеквартальному проведению на площадках Центров обслуживания предпринимателей и поддержки предпринимательства «Дней открытых дверей» и т.п.

Полагаем, что проведение такой широкой информационной пропаганды позволит правильно донести до населения возможности новой программы.