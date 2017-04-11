Близнецы-братья женились на близнецах-сестрах и путают друг друга

У супруги Дага Малма, Джилл, был не лучший день. Даг зашел на кухню и попытался приласкать ее, незаметно подойдя со спины, обняв и поцеловав в шею. Момент нежности резко оборвался, когда Даг вдруг понял, что целует не свою жену. Несмотря на то, что они уже не первый год в браке, он случайно продемонстрировал свою любовь не по адресу, перепутав с Джилл ее родную сестру-близнеца Джену, которая замужем за его братом, сообщает Bigpicture.ru





Даг и Джилл уже 24 года живут под одной крышей со своими братом и сестрой, Филом и Дженой, которые тоже женаты. Их большой семейный дом находится в городе Москоу, штат Айдахо. В мире всего 250 семейных пар близнецов, и это делает историю семейства Малмов еще более необычной.









Считается, что между близнецами существует очень тесная психоэмоциональная связь. Близнецы Малм тоже неразлучны: они всегда ужинают за одним столом, путешествуют вместе, носят одинаковые прически, работают на одной и той же работе и даже подбирают подходящую по цвету одежду. Но они все равно путаются, кто есть кто и где чьи муж или жена.









«Со спины не надо делать опрометчивых выводов, это до добра не доведет, — смеется Даг. — Но и Джилл, с другой стороны, никогда бы не позволила Филу зайти так далеко». Иногда Фил и Даг случайно меняются местами, где они обычно сидят дома за завтраком, что вводит в ступор их жен, которые хотят поцеловать супругов на прощание перед тем, как уйти на работу. Кстати, работа у сестер одинаковая, как и у братьев.













Джилл и Джена одеваются одинаково. У них есть жакеты любимого синего цвета, а также красные жакеты. Филу приходится нелегко, когда он пытается понять, где его супруга, а где — невестка. «К сожалению, бывает, что я не могу их различить, поэтому поступаю так, как с Дженой, и смотрю, которая из них отреагирует. Мы никогда не сближаемся друг с другом слишком быстро», — говорит Фил.













Несмотря на путаницу, клан Малмов умудряется мирно сосуществовать под одной крышей. У Дага и Джилл есть дочь Райли, которой 19 лет, а у Фила с Дженой — 18-летний сын Тим. Всем шестерым обитателям дома сейчас приходится толкаться в одной ванной, потому что Даг делает ремонт. Джена рассказывает: «Мы ходим туда посменно. Если они в ванной, я стараюсь найти себе другое занятие…» Фил говорит, что обычно просто торопит брата и его жену.









Малмы постоянно говорят друг о друге и способны заканчивать предложения друг друга, так как знают наперед, что собирается сказать их родственник. Даг и Фил даже умудрились хором сделать предложение сестрам на крупнейшем фестивале близнецов в стране — Twin Days Festival — в 1992 году. Даг шутит, что мог запросто спросить, выйдет ли его девушка за них с братом, а не только за него одного.













Братья и сестры познакомились на фестивале близнецов в 1991 году. Сестры, чья девичья фамилия — Лассен, приехали на мероприятие со своей матерью из родного Бэттлкрика, штат Мичиган. Наслаждаясь праздником, они случайно сломали фотоаппарат, и никто не мог им помочь с ним разобраться. «В итоге мы подошли к двум парням и спросили у них что-то вроде “Вы знаете, что означает эта красная лампочка на камере?”. Они сказали, что не знают, но могут попробовать помочь», — рассказывает Джена.









«Позже этим вечером мы с Джилл были в нашем гостиничном номере и решили, что надо разыскать этих молодых людей, потому что они были классными и что-то нас к ним влекло, нам надо было их увидеть», — добавила она. На следующий день сестры встретили Дага и Фила, которые внезапно возникли перед ними в очереди, и провели весь остаток дня с новыми друзьями. Филу сразу понравилась Джена, и он оставил брата в компании Джилл. У нее тогда уже был молодой человек. Фестиваль подходил к концу, 34-летние братья обменялись адресами с 24-летними сестрами, и Фил с нетерпением ждал возможности пообщаться снова.













«Я сказал Дагу: “Ты найдешь их, я женюсь на них”», — говорит Фил. Братья нашли их телефонный номер, и так начался роман на расстоянии 2 тысяч миль. Первые телефонные разговоры были очень неловкими: мешала не только трехчасовая разница во времени, но и неловкость перед будущими невесткой и зятем. По словам Джилл, первый разговор был самым сухим и она не была уверена, что из этого вообще что-нибудь получится.













В течение следующих нескольких месяцев Даг и Фил продолжали говорить с девушками по телефону и не понимали, к кому конкретно испытывают чувства, поскольку знали только имена девушек-близнецов. Тем не менее на следующий год дела пошли на лад, когда Даг купил последний лотерейный билет в местном магазинчике в Айдахо и выиграл круиз по Карибскому морю. Братья захотели пригласить сестер-близняшек. У девушек как раз были каникулы, поэтому они могли поехать. Осталось заручиться согласием их матери.













«Конечно, наши родители нам говорили, что нам уже 25 лет и мы можем принимать решения самостоятельно, так что мы посмотрели друг на друга и решили, что едем в круиз», — говорит Дженна хором с Джилл. Когда братья и сестры наконец-то встретились в отеле перед отплытием, они разрешили проблему идентификации. «Не зная, которая из них Джена, и не будучи уверенным, с кем я говорил, я с братом пришел к ним в номер в отеле, мы посмотрели им прямо в глаза и сказали: “Выбирайте одного раз и навсегда”», — вспоминает Фил.

















Похоже, девушки сделали правильный выбор: парни предложили им руку и сердце всего несколько месяцев спустя. Джена и Джилл участвовали в соревновании двойников и победили, но настоящим призом стал выход на сцену Дага и Фила: они признались в любви и позвали девушек замуж. «После того как мы сделали предложение на фестивале, координаторы спросили, хотим ли мы сыграть свадьбу прямо там. Мы подумали и согласились, потому что девушки еще не закончили учиться. Мы решили жениться на них после того, как они получат свои дипломы в колледже, потому что не хотели, чтобы они потом задавались вопросом, почему мы им не дали окончить учебу».













Когда зрители услышали это, они были в восторге. Совершенно незнакомые люди обнимали и целовали близнецов, поздравляя их с помолвкой. Даг и Джил, Фил и Джена поженились 7 августа 1993 года. Братья были одеты в одинаковые фраки, а сестры, перемерив 53 платья, остановились на одинаковых белых нарядах.













Братья Малм довольны своим выбором и говорят, что, если бы каждый из них выбрал другую сестру, все пошло бы иначе. «Личность играет большую роль в наших отношениях. Если бы Джена была с Дагом, а я был с Джилл, никакой свадьбы бы не было, — говорит Фил. «Я думаю, с точки зрения характера мы одинаковые. То есть мы с Филом — более организованные близнецы, тогда как Джил и Даг — более расслабленные. Мы просто очень подходим друг другу», — добавляет Джена.













До встречи со своими женами братья не проводили так много времени вместе. «Когда мы росли, мы ходили в разные места и наши друзья не всегда были в курсе, что нас двое», — говорит Даг. Джена и Джилл были неразлучны, спали в одной комнате, водили одну машину, имели один и тот же банковский счет и даже вместе учились в школе бизнеса и бухгалтерского учета, а потом — в Университете Западного Мичигана.













Братья знали об этом и решили, что лучше не разделять сестер, которые привыкли все свое время проводить вместе. Даг и Фил уже вышли на пенсию, а раньше работали плотниками. Сейчас они проводят много времени за гольфом, перед телевизором и за ремонтом в доме.













Дети близнецов приходятся друг другу кузенами, но с детства живут как родные брат и сестра и считают, что у них в два раза больше родителей. Оба работают в центре развлечений в местном колледже и их самих часто принимают за близнецов. Тим говорит, что кто-то однажды подумал, что они с Райли встречаются.

















Райли говорит, что их постоянно спрашивают, не родственники ли они. Они действительно похожи между собой, да и фамилия у них одинаковая. Они отличаются только интересами: Райли нравится биология, а Тиму больше по нраву драматургия и театр. У обоих разные компании друзей, но они довольно часто проводят время все вместе.























































