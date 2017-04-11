Андре Уорд: Я не вернусь в 168 фунтов ради Головкина

Американец добавил, что у GGG уже была возможность, но он ее упустил.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд (31-0, 15 КО) заявил, что не собирается возвращаться во вторую среднюю категорию для поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пишет Vesti.kz





Ранее тренер американца Вирджил Хантер заявил, что они готовы встретиться с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. "Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания", - добавил тренер.





Промоутер казахстанца Том Леффлер не исключил, что Головкин может подняться в 168 фунтов и провести поединок с Уордом.





Однако сам Андре опроверг слова своего тренера.





"Я не собираюсь спускаться в 168 фунтов. И точка. Я слышал, что Хантер говорил что-то об этом, но я не собираюсь возвращаться в 168 фунтов. Я сказал об этом до перехода в другой вес, и я не играл.





Головкин имел реальную возможность провести со мной бой. Но он не захотел драться по какой-то причине. Он хотел отложить это на два-три года. Но раз уж я поднялся в весе, то уже не намерен спускаться. Если он захочет подняться ко мне - это другой разговор", - цитирует Уорда BoxingScene.com.





Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.





Фото с сайта boxingscene.com



