Предусмотреть все условия
Азамат Кабульдинов, судья суда г. Актобе
Большая часть граждан встречалась в своей жизни с договором займа. Многие берут или дают в долг денежные суммы по тем или иным причинам. В этот момент и встает вопрос: как правильно оформить данные правоотношения?
Согласно п. 1 ст. 715 ГК РК по договору займа одна сторона (займодатель) передает, а в случаях, предусмотренных Кодексом или договором, обязуется передать в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить заимодателю такую же сумму или равное количество вещей того же рода и качества. П. 2 ст. 716 ГК РК предусмотрено, что договор займа признается заключенным в надлежащей письменной форме также при наличии облигации, расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему заимодателем определенной суммы или определенного количества вещей.
Следовательно, договор займа можно заключить в форме договора, где будут прописаны все условия, и он будет подписан сторонами. Однако и простая расписка, написанная должником, будет иметь одинаковую силу с договором займа. Единственное условие: в расписке должно быть четко указано, кто у кого берет в долг, а также прописана сумма, которая передается должнику. Желательно также указать срок возврата долга.
Преимущество оформления договора займа перед обычной письменной распиской заключается в его простоте, при желании такая расписка может быть составлена любым гражданином.
В ст. 290 ГК РК указано, что кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в части. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть документ должнику. При невозможности возвращения он обязан указать на это в выдаваемой им расписке.
Расписка может быть заменена надписью на долговом документе, возвращенном должнику. Нахождение документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. А потому при возврате долга заемщик должен обязательно требовать возврата расписки или же указания заимодателем на договоре суммы, которую он получил. Данное обстоятельство поможет избежать в дальнейшем злоупотреблений со стороны заимодателя.
В судебной практике часто встречаются ситуации, когда ответчик по иску о взыскании суммы долга в своих возражениях указывает, что вернул долг или его часть, однако при этом никакой расписки от заимодателя не брал.
В случае, если ответчиком не будет представлено достаточных доказательств возврата долга или его части, доводы не будут приняты во внимание при принятии решения судом.
Так, в суде г. Актобе рассмотрено гражданское дело по иску А. к Е. о взыскании суммы долга по договору займа, заверенному нотариусом. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству от ответчика поступило встречное исковое заявление о признании данного договора займа недействительным.
В ходе судебного разбирательства установлено, что между сторонами был заключен договор купли-продажи, по которому А. продал Е. снегоход с прицепом в рассрочку за 1 500 000 тенге. При этом Е. в обеспечение возврата долга была передана во владение А. автомашина марки УАЗ. Также в обеспечение возврата долга был заключен договор займа, по которому Е. якобы занял у А. 1 500 000 тенге, сроком возврата до 24 марта 2016 года. Данный договор был заверен нотариусом.
Согласно п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РК, если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная), то применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду. На основании анализа представленных в суде доказательств суд пришел к выводу, что договор займа является притворным и был заключен лишь для прикрытия другой сделки - договора купли-продажи снегохода с прицепом.
В пользу данного факта свидетельствовала расписка, написанная А. о том, что он продал снегоход с прицепом Е. за 1 500 000 тенге. При этом даты расписки и договора займа, а также суммы совпадали.
В суде установлено, что договор купли-продажи снегохода с прицепом сторонами по обоюдному согласию был расторгнут с приведением сторон в первоначальное положение, а именно А. возвращен снегоход с прицепом, а Е. - автомашина УАЗ. Данный факт не отрицался сторонами.
Истцом в разрез требованиям ст.ст. 72, 73 ГПК не были представлены доказательства в обоснование своих доводов о том, что договор займа и договор купли- продажи являются самостоятельными сделками и что между ними не имеется связи, а также не был доказан факт передачи денежных средств Е. в размере 1 500 000 тенге. Из нотариально заверенного договора займа следовало, что денежные средства были переданы до подписания договора, однако расписки Е. о том, что он получил данную сумму, суду не было представлено.
Решением суда г. Актобе иск А. оставлен без удовлетворения, встречный иск был удовлетворен, договор займа признан недействительным.
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