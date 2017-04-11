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На месте взрыва в центре Киева нашли фрагменты бомбы

11 апреля 2017, 12:41

Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

Правоохранители обнаружили на месте ночного взрыва в центре Киева фрагменты взрывного устройства, открыто уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобили, информации о пострадавших не было.

Полиция подтверждает, что ночью им поступило сообщение, что на улице Владимирской возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался.

По данным полиции, в результате взрыва повреждены окна и частично фасад двух помещений, автомобиль, пострадавших в результате взрыва нет.

"На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

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