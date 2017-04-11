На месте взрыва в центре Киева нашли фрагменты бомбы

Ранее украинские СМИ сообщили, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв , повреждены здания и автомобили, информации о пострадавших не было.





Полиция подтверждает, что ночью им поступило сообщение, что на улице Владимирской возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался.





По данным полиции, в результате взрыва повреждены окна и частично фасад двух помещений, автомобиль, пострадавших в результате взрыва нет.





"На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении полиции.





Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.