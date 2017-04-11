Самые дорогие в мире серьги выставлены на аукцион

Их не случайно назвали в честь древнегреческих богов. По словам представителей аукционного дома, из-за редкого цвета и чистоты эти камни считаются одними из самых красивых бриллиантов в мире.





Несмотря на то, что эти бриллианты оформлены как серьги, продавать их будут по отдельности. Оценочная стоимость двух лотов составляет 68 миллионов долларов.