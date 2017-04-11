Самые дорогие в мире серьги выставлены на аукцион
11 апреля 2017, 12:48
Оценочная стоимость двух лотов составляет 68 миллионов долларов.
На Sotheby’s продадут два редчайших бриллианта, оформленные как серьги. Один из драгоценных камней носит имя «Аполлон Голубой» (14,5 карат), а второй — «Артемида Розовая» (16 карат), сообщает НТВ.ru.
Их не случайно назвали в честь древнегреческих богов. По словам представителей аукционного дома, из-за редкого цвета и чистоты эти камни считаются одними из самых красивых бриллиантов в мире.
Несмотря на то, что эти бриллианты оформлены как серьги, продавать их будут по отдельности. Оценочная стоимость двух лотов составляет 68 миллионов долларов.
Фото: НТВ
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