Свидетеля по делу Мухтара Аблязова пытались вывезти за границу

Это было в 2009 году, когда свидетель уже не контактировала с Аблязовым.

Продолжаются слушания по делу Мухтара Аблязова и его сообщников. В суде приступили к допросу свидетелей по эпизодам уголовного дела, состоящего из 2224 томов,





По эпизоду с оффшорной компанией "Сирия Альянс" в суде была допрошена Раушан Хамитова, которая была знакома с Аблязовым со студенческих времен. С 1995 года в разные периоды времени женщина работала в компаниях Аблязова. С 2005 по весну 2007 года Хамитова по его указанию представляла в качестве доверенного лица интересы разных компаний, в том числе компании "Сирия Альянс" (о которой можно прочитать здесь ). Она подписывала документы, в том числе кредитные.





- В 2005 году, когда Аблязов вернулся из Москвы, и начал работать в БТА Банке, он меня попросил подписывать документы разных компаний. Что за документы он не говорил, я в процессе узнала. В основном это были протоколы, уставы, учредительные договоры. Я представляла не резидентов, - рассказала Хамитова. В этот период она работала финансовым директором в крупной компании ТОО " СП Бетпак Дала" (до декабря 2005 года 70% акций компании принадлежали Аблязову, потом он их продал). Документы на подпись Хамитовой на работу привозила сотрудница БТА Банка Вероника Ефимова.





Плату за эти действия Хамитова, по ее словам, не получала. Какое отношение Аблязов имеет к этим компаниям, Хамитова не знала. В ответ на вопрос о том, думала ли она о том, что подписание всех этих документов может повлечь уголовную ответственность, Хамитова ответила следующее:





- Я посчитала, что после того, как он отсидел в тюрьме после 2002 года, он не будет делать незаконных действий.





А весной 2007 года ее вызвали в финансовую полицию. Хамитова позвонила Аблязову, тот ее перенаправил к Жаримбетову.





- Я приехала в Банк, сказал, что меня вызывают в финансовую полицию. Жаримбетов сказал не ходить. Но это не нормально - не ходить. Я попросила адвоката, он сказал, что их адвокаты слишком дорогие для меня. Я взяла своего адвоката и пошла в финпол, - рассказала Хамитова. После допроса в финполе она позвонила Аблязову и его людям, и сказала, что больше никаких документов подписывать не будет. На этом их общение, по словам Хамитовой, закончилось.





В марте 2009 года женщине предложили покинуть страну.





- Я отказалась уезжать, но приехали ребята (надо полагать, Аблязова), погрузили меня в машину, и пытались вывезти через границу Киргизии, не получилось, потому что там уже стоял запрет на выезд, потом пытались через узбекскую границу, тоже не получилось, потом я просто ушла от них, взяла адвоката и пришла ..., - рассказала Хамитова. При этом она отметила, что Жаримбетов и Аблязов не были доступны при попытке дозвониться до них.





Стоит отметить, что в ходе досудебного расследования в отношении Хамитовой было возбуждено уголовное дело, она проходила в качестве подозреваемой. Потом уголовное дело было прекращено в соответствии со ст. 65 УК РК - Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.







