Шесть человек стали жертвами обрушения строящейся парковки в столице Мексики
11 апреля 2017, 12:54
На месте идет поисково-спасательная операция.
На западе Мехико обрушилось здание строящейся автомобильной стоянки, сообщают Vesti.ru.
По данным местных СМИ, 6 человек погибли, еще 20 были ранены.
На месте идет поисково-спасательная операция.
Как сообщил глава пожарной службы столицы, под завалами здания еще могут оставаться люди. Причину обрушения строящегося объекта пока не установили, заключает телеканал "Россия 24".
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