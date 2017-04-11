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Шесть человек стали жертвами обрушения строящейся парковки в столице Мексики

11 апреля 2017, 12:54

На месте идет поисково-спасательная операция.

На западе Мехико обрушилось здание строящейся автомобильной стоянки, сообщают Vesti.ru.

По данным местных СМИ, 6 человек погибли, еще 20 были ранены.

На месте идет поисково-спасательная операция.

Как сообщил глава пожарной службы столицы, под завалами здания еще могут оставаться люди. Причину обрушения строящегося объекта пока не установили, заключает телеканал "Россия 24".


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