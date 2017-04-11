В Алматы полностью отремонтируют улицу Жандосова

На алматинских улицах уже зашумела специальная техника. Накануне аким Бауыржан Байбек ознакомился с ходом начавшихся работ. Главе Алматы представили генеральный план реконструкции и восстановления городского полотна , сообщает , сообщает ТК «Алматы»





Текущий ремонт в этом году начали поздно из-за непогоды, говорят специалисты. 10 градусов тепла, такой должна быть температура при укладке асфальта. Однако не все соблюдают правила. После проверки строительных работ специальной комиссией в октябре прошлого года по 30 точкам из 66 выданы предписания, теперь подрядчики вынуждены за свой счет восстанавливать недочеты - срок им отвели до 30 апреля.





«Надо обеспечить нормальное качество, еще раз объяснить населению, что эти все компании у нас четко зафиксированы. Они в рамках гарантийного бюджета должны все исправить. Надо еще раз население привлечь к этой работе, а то они видят, что мы копаем, потом опять все, как попало, и такие вот провалы», - поручил аким Бауыржан Байбек.





Грядёт большая сезонная стройка, и как следствие - перемены в дорожном движении, водителям уже сегодня нужно изучать новые проезды. Планируется всего 172 разрытия для замены трубопровода, канализации, электрокабеля. Причем, в этом году проведут работы без отключения потребителей от жизненно-важных услуг.





После зимы, городское полотно сильно пострадало. За отопительный период произошло 250 аварий на тепломагистралях. Сейчас подрядчики занимаются восстановлением последствий, а закончат работу уже через 5 дней. 120 километров дорог отремонтируют в 3 этапа, пока же специалисты доводят до ума 35 улиц.





«На данный момент у нас 12 бригад в городе работает. В ближайшее время количество бригад на текущем ремонте доведем до 28. Мы в этом году капитально ремонтируем улицу Жандосова - от Саина до Яссауи, мост делаем четырехполосным, там у нас будут тротуары, велодорожки освещение», - рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.





Улица Жандосова должна заметно преобразиться до конца этого года. Улучшится инфраструктура, заметно снизится загруженность, благодаря расширению. Всего более 2 километров этой улицы подлежит капитальному ремонту. Подключат к строительству и современную технику. Новая асфальтоукладывающая машина способна сохранять нужную температуру и строить дороги даже зимой. Пока это единственный экземпляр в Казахстане. В скором времени закупят еще три таких автомобиля.







