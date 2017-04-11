Зачем нужна система менеджмента качества по стандарту ISO 9001?

(Преимущества внедрения СМК)

Ни для кого ни секрет, что текущая экономическая ситуация в стране достаточно напряженная. Спад производства и отсутствие финансирования, а также сложности с получением кредитов - все это негативно сказывается на казахстанских компаниях, многие из которых начинают более тщательно подходить не только к анализу рынка своих услуг, но и к переоценке собственной, внутрифирменной деятельности. Оптимизация внутренней структуры, пересмотр направлений развития, ставка на новые пути ведения бизнеса, использование процессного подхода, проведение и анализа рисков, поиск путей снижения издержек - всё это имеет место сегодня практически в любой Компании.

Именно сейчас, в условиях развивающегося мирового финансового кризиса, можно достаточно уверенно сказать, что идет борьба буквально за каждого клиента. И качество работ или услуг наряду с ценой является тем самым критерием, который позволяет потенциальному потребителю сделать выбор в пользу конкретного бизнес-партнера.

В этой связи, реальное внедрение в компании системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 действительно помогает оптимизировать деятельность Компании и на текущем этапе как никогда актуально.

Это связано, прежде всего, с тем, что в стандарте ISO 9001 заложены две важнейшие и актуальные на сегодня концепции - управление рисками и процессный подход.

Одна из ключевых целей СМК состоит в том, чтобы она действовала как инструмент предупреждения. Так что, если вы внедрили СМК с учетом концепции риск-ориентированного мышления, то проблемы не станут для вас сюрпризом, благодаря предусмотренным схемам анализа, сбора информации и принятия решений вы будете узнавать о них заранее, когда риск еще не реализовался. В том случае, если риска избежать нельзя, предусмотрено планирование, позволяющее реагировать на его реализацию наиболее рациональным образом, позволяющим избегать лишних издержек.

Что касается процессного подхода, то он представляет собой совокупность видов деятельности Компании, связанных между собой и, самое главное, находящихся в управляемых условиях.

Процессный подход позволяет определить цели и критерии не только в области качества, но и в целом по Компании, увидеть связи между бизнес-процессами, оценить результативность предпринимаемых бизнес-шагов с целью дальнейшей их оптимизации.

Кроме того, процессный подход включает цикл Деминга «PDCA» («планируй - делай - проверяй - действуй»), позволяющий оценивать любую деятельность систематически, целенаправленно, применяя методы статистики, а не по внешним проявлениям, субъективно и абстрактно, как зачастую это бывает. Это позволяет не только устранять проблемы, но и причины их появления, что является много более важным действием.

Что дает внедрение системы?

Пересмотр и актуализацию внутренних документов, возможность определения и систематического анализа проблемных мест, внесение абсолютной ясности в зоны ответственности сотрудников, улучшение трудовой дисциплины, возможность дополнительного контроля хода выполнения всех работ. И (важный момент!) - гарантию того, что деятельность Компании, зафиксированная документально, будет воспроизводима и невосприимчива к человеческому фактору.

О системе менеджмента качества написано достаточно. Но если не вдаваться глубоко в термины и определения, буквально «в двух словах» - система менеджмента качества для руководителя любого уровня - это порядок в управлении.

Задумайтесь о том, сколько средств Вы теряете вследствие не вовремя принятого заказа, из-за ошибок персонала, которых можно было избежать, или внезапной поломки оборудования, из-за возврата бракованной продукции или некачественно оказанной услуги?

Конечно, порядок можно придумать самим, и следовать ему, и, возможно, он будет не хуже. Но стоит ли изобретать велосипед, когда можно воспользоваться готовыми решениями? Может быть, все же имеет смысл обратить внимание на положения стандарта ISO 9001, этот плод коллективного разума представителей нескольких тысяч успешных компаний, которые знают как привлечь клиента и умеют считать деньги.

Что, по сути, требует стандарт ISO 9001 от Компании?

Не так и много - знать потребности заказчика и отслеживать, насколько заказчик удовлетворен качеством продукции и услуг, планировать свою деятельность, вести оценку и мониторинг выполнения работ, описать в письменном виде, как именно должна выполняться та или иная работа, создавать условия персоналу для выполнения своих обязанностей, установить показатели и цели в деятельности и измерять, насколько они выполняются.

Особое отношение к претензиям клиентов, внимание к предложениям по улучшению от своих сотрудников - все это делает Компанию лучше, поднимает ее авторитет в глазах заказчиков, ведь отныне ни одна жалоба, ни одно предложение не пройдет мимо.

Кроме того, периодические собственные проверки позволят Компании самостоятельно выявить недостатки в системе управления. Недостатки, скорее всего, будут выявлены, и затем устранены. И будут приняты меры, чтобы в дальнейшем избежать подобных «несоответствий». И так постоянно, регулярно будет улучшаться система управления, а с ней - и деятельность Компании.

Принцип постоянного улучшения - разве это так плохо?

Чтобы подтвердить, что деятельность вашей Компании удовлетворяет стандарту ISO 9001, необходимо пройти сертификацию системы менеджмента качества в аккредитованном Органе по подтверждению соответствия систем менеджмента.

При условии соответствия всех предоставленных документов и деятельности Компании-заявителя всем установленным требованиям (оценка соответствия проводится в ходе выездной проверки), оформляется сертификат, подтверждающий наличие созданной и внедренной на предприятии СМК.

Надо отметить, и это ни для кого не секрет, что Интернет заполнен предложениями «купить» сертификат соответствия СМК. Но купив сертификат - не купишь качество, поэтому покупка такого рода сертификата будет выглядеть бессмысленно и реальной пользы Компании не принесет. Так стоит ли выбрасывать деньги, покупая сертификат, когда систему можно реально внедрить, сделать её для себя и начать пользоваться ею?

Мы убеждены, что только результативно функционирующая система менеджмента качества может принести реальные преимущества Компании.

Преимущества внедрения и сертификации СМК на основе ISО 9001:

· Документирование и четкая регламентация бизнес-процессов компании;

· Улучшение деятельности Компании за счет сокращения дублирующих процессов;

· Оптимизация внутренней структуры и упорядочение связей внутри компании (реинжиниринг процессов);

· Повышение уровня трудовой дисциплины, возрастание ответственности персонала за выполняемую работу;

· Оперативное реагирование на отзывы заказчиков;

· Повышение качества продукции и услуг за счет своевременного контроля и наладки процессов;

· Минимизация производственных рисков;

· Сокращение количества брака и рекламаций;

· Повышение культуры производства;

· Рост клиентской базы за счет повышения уверенности потребителей в качестве продукции и услуг;

· Инструмент для формирования общественного мнения о прочном и надежном положении Компании на рынке услуг;

· Подтверждение респектабельности и высокого статуса Компании;

· Приоритет перед конкурентами при участии в тендерах и конкурсах;

· Обязательное условие для получения государственного заказа;

· Возможность оформления льготных кредитов;

· Повышение доверия со стороны инвестиционных и страховых компаний;

· Дополнительная реклама качества деятельности компании.

Руководитель Департамента

технического регулирования и

метрологии по г. Алматы,

Гульназ Халыкова