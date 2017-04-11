В Казахстане начался сезон клещевого энцефалита
11 апреля 2017, 13:25
В 2016 году с укусами клещей в медицинские организаций обратилось более 11 тыс. человек
О начале эпидемиологического сезона клещевого энцефалита, который продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первую половину июня, предупредили санврачи, передает МИА «Казинформ».
В Казахстане эндемичными по клещевому энцефалиту являются три региона - Алматинская, Восточно-Казахстанская области, город Алматы и его окрестности. В последние годы единичные случаи клещевого энцефалита начали регистрироваться в Акмолинской области.
По информации главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, в 2016 году с укусами клещей в медицинские организаций обратилось 11356 человек, из них 10443 (92%) получили профилактическое лечение иммуноглобулином.
Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку:
- при присасывании зараженного вирусом иксодового клеща вместе с обезболивающей слюной;
- при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке;
- при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической (вакцинация) и специфической профилактики (применение защитных средств).
Лицам с укусами клещей необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию в течение первых суток и провести экстренную профилактику.
Фото: vladmedicina.ru
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