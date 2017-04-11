В Казахстане начался сезон клещевого энцефалита

В 2016 году с укусами клещей в медицинские организаций обратилось более 11 тыс. человек

О начале эпидемиологического сезона клещевого энцефалита, который продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первую половину июня, предупредили санврачи , передает , передает МИА «Казинформ»





В Казахстане эндемичными по клещевому энцефалиту являются три региона - Алматинская, Восточно-Казахстанская области, город Алматы и его окрестности. В последние годы единичные случаи клещевого энцефалита начали регистрироваться в Акмолинской области.





По информации главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, в 2016 году с укусами клещей в медицинские организаций обратилось 11356 человек, из них 10443 (92%) получили профилактическое лечение иммуноглобулином.





Возбудитель клещевого энцефалита передается человеку:

- при присасывании зараженного вирусом иксодового клеща вместе с обезболивающей слюной;

- при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке;

- при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.





Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической (вакцинация) и специфической профилактики (применение защитных средств).





Лицам с укусами клещей необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию в течение первых суток и провести экстренную профилактику.



