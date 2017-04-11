Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Индии студент принял роды в поезде с помощью WhatsApp

11 апреля 2017, 13:32

Студент получал все необходимые инструкции от своих университетских преподавателей по WhatsApp, благодаря чему смог успешно принять роды.

В Индии студент принял роды в поезде с помощью WhatsApp, сообщает Life.ru.

24-летний Випин Хадсе, студент последнего курса медицинского университета, путешествовал на поезде из Аколы в Нагпур, когда контролёр вбежал в его вагон и поинтересовался, есть ли среди присутствующих врач.

Кроме Випина, врачей в поезде не оказалось, тогда он вызывался помочь принять роды у 20-летней пассажирки.

Студент получал все необходимые инструкции от своих университетских преподавателей по WhatsApp, благодаря чему смог успешно принять роды.

Фото: Соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...