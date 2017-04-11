В Индии студент принял роды в поезде с помощью WhatsApp
11 апреля 2017, 13:32
Студент получал все необходимые инструкции от своих университетских преподавателей по WhatsApp, благодаря чему смог успешно принять роды.
В Индии студент принял роды в поезде с помощью WhatsApp, сообщает Life.ru.
24-летний Випин Хадсе, студент последнего курса медицинского университета, путешествовал на поезде из Аколы в Нагпур, когда контролёр вбежал в его вагон и поинтересовался, есть ли среди присутствующих врач.
Кроме Випина, врачей в поезде не оказалось, тогда он вызывался помочь принять роды у 20-летней пассажирки.
Студент получал все необходимые инструкции от своих университетских преподавателей по WhatsApp, благодаря чему смог успешно принять роды.
Фото: Соцсети
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