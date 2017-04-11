С 1 мая 2017 года упрощается процедура постановки на учет по НДС

Пресс-служба ДГД по г. Алматы сообщает, что 10-11 апреля 2017 года в ДГД по г. Алматы проводился семинар с экспертами КГД МФ РК на следующие темы:

1. «Постановка на учет в качестве плательщика НДС в однодневный срок» - главный эксперт Управления по работе с налогоплательщиками КГД МФ РК Рахматуллина Гульзат Жетписбаевна;

2. «Вопросы реабилитации и банкротства» - главные эксперты Управления по работе с задолженностью КГД МФ РК Бозаева Айжан Ержановна и Аханова Жанар Тиыштыковна;

3. «Борьба с коррупцией в органах государственных доходов города Алматы» - Управление внутренней безопасности ДГД по г. Алматы.

Главный эксперт Управления по работе с налогоплательщиками КГД МФ РК Рахматуллина Г.Ж. в ходе семинара сообщила, что теперь налогоплательщики имеют возможность зарегистрироваться в качестве плательщика НДС следующими способами:

1) путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС через «Кабинет налогоплательщика»;

2) при государственной регистрации юридического лица на портале «электронного правительства» путем отражения в форме заявления отметки «регистрация в качестве плательщика НДС»;

3) путем подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС в явочном порядке через Центры оказания услуг».

Докладчик обратил внимание, что возможность обработки налогового заявления о регистрационном учете по НДС в электронном виде позволила:

- сократить срок оказания государственной услуги с 5-ти рабочих дней до 1-ого;

- исключить перечень подтверждающих документов, подлежащих предоставлению одновременно с налоговым заявлением (документы, подтверждающие сложившееся превышение, и подтверждающие место нахождения).

Более того, в рамках оптимизации государственной услуги по регистрации в качестве плательщика НДС изменен подход к определению даты постановки на регистрационный учет по НДС. Так датой постановки на регистрационный учет по НДС теперь будет признаваться дата подачи налогового заявления о регистрационном учете по НДС.

Наряду с изложенным выше сообщаем, что ввиду упрощения процедуры постановки на регистрационный учет по НДС, усилены требования, предъявляемые к плательщикам НДС. В частности, в подпункте 8) пункта 4 статьи 571 Налогового кодекса расширены условия, служащие основанием снятия с регистрационного учета по НДС по решению налогового органа. Проверку на соответствие данным условиям органы государственных доходов будут производить не позднее 3-х рабочих дней с даты постановки на регистрационный учет по НДС. При этом в случае установления соответствия - снятие с регистрационного учета по НДС будет произведено с даты постановки на такой учет.

Рахматуллина напомнила, что каждый налогоплательщик, подав то или иное налоговое заявление, обязан ознакомиться со всеми правовыми последствиями, которые могут возникнуть при не соблюдении установленных требований.

Во второй части эксперты Управления по работе с задолженностью КГД МФ РК Аханова Ж.Т. и Бозаева А.Е. озвучили внесенные изменения в Закон РК «О реабилитации и банкротстве» в части сокращения сроков проведения процедуры банкротства и сокращения административных расходов. А именно, с 9 марта 2017 года:

- банкнотные управляющие освобождены от выкупа права временного землепользования при передаче предмета залога залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований (статья 33 Земельного кодекса РК);

- упрощена процедура регистрации прекращения филиала (представительства) юридического лица банкрота (статья 16-1 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;

- изменен порядок определения размера вознаграждения администратора (статья 13 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»);

- кредиторам предоставлена альтернатива способов уведомления о проведении собрания кредиторов (статьи 25, 72, 90 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»);

- изменен порядок проведения собрания кредиторов и голосования по принятию решений (статьи 26, 75, 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»);

- конкретизированы обязанности банкротного управляющего, включая сроки их исполнения (статья 89 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»).