МИД Турции полагает, что у правительства Сирии все еще есть химоружие

Глава министерства Мевлют Чавушоглу также заявил, что сирийское правительство часто нарушает условия перемирия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что правительство Сирии все еще обладает возможностью применять химоружие. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT по итогам заседания G7 в Италии, сообщает ТАСС





"По нашим данным, сирийский режим по-прежнему обладает потенциалом для применения химического оружия. Нужно, чтобы режим прекратил использовать химоружие, а также традиционные виды вооружения против оппозиции", - сказал он.





По словам Чавушоглу, "режим часто нарушает условия перемирия в Сирии".





"Мы (в ходе заседания G7) обсудили и возможные риски, связанные с вероятностью нападения на Идлиб (со стороны правительственной армии - прим. корр. ТАСС). Нам надо быть готовыми к этому, и теперь нужно убеждать Россию в необходимости (будущего) Сирии без Башара Асада", - сказал министр.





Он добавил, что "очевидна невозможность двигаться далее с Асадом, и наилучшее решение конфликта в Сирии - это политическое".



