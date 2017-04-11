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В правительстве Молдавии идут обыски по делу о коррупции

11 апреля 2017, 13:41

Офицеры Антикоррупционной прокуратуры начали сегодняшний день с обысков.

Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят в данный момент обыски в правительстве и других государственных учреждениях по всей стране, сообщает Sputnik.

"Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.

По ее словам, главная причина — дело о коррупции.

"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински.

Среди ведомств, где проходят обыски, значится Фонд эффективной энергетики.



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