В правительстве Молдавии идут обыски по делу о коррупции
11 апреля 2017, 13:41
Офицеры Антикоррупционной прокуратуры начали сегодняшний день с обысков.
Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят в данный момент обыски в правительстве и других государственных учреждениях по всей стране, сообщает Sputnik.
"Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.
По ее словам, главная причина — дело о коррупции.
"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински.
Среди ведомств, где проходят обыски, значится Фонд эффективной энергетики.
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