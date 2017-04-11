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Новости за сегодня

С начала года более 48 тысяч казахстанцев стали участниками проекта «Өрлеу»

 

В период с января по март 2017 года в Казахстане в рамках реализации пилотного проекта «Өрлеу» обусловленная денежная помощь назначена 48,3 тыс. граждан на общую сумму 1 млрд. 758 млн. тенге. Наибольшее количество участников зарегистрировано в Южно-Казахстанской (35126 человек), Жамбылской (3426 человек) и Алматинской (2569 человек) областях.

За отчетный период среднедушевой доход участников проекта увеличился более чем в 2 раза (с 5947 тенге до 15445 тенге). Порядка 87% трудоспособных участников вовлечены в меры содействия занятости. Общее число получателей адресной социальной помощи по республике сократилось на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная цель проекта - апробирование в пилотном режиме новых подходов оказания адресной социальной помощи (далее - АСП), которые будут внедрены в Казахстане с 1 января 2018 года.

АСП в новом формате будет предоставляться для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня - 40%) на каждого члена семьи, и классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Реализация проекта «Өрлеу», предусматривающего оказание обусловленной денежной помощи для лиц, заключивших социальный контракт, началась в 2014 году в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные пилотные проекты дополнительно были запущены в 38 районах и городах за счет средств местных бюджетов (участниками стали 20,2 тыс. человек). С 2016 года пилотный проект реализуется во всех регионах страны (приняли участие 38,8 тыс. человек).

Для дальнейшей реализации проекта в 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 7,1 млрд. тенге. В этом году в пилотный проект «Өрлеу» планируется вовлечь порядка 150 тыс. малообеспеченных граждан из всех районов и городов страны.

11 апреля 2017, 13:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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