Новая польская комиссия хочет приехать в РФ расследовать крушение Ту-154

Новая польская комиссия по расследованию причин катастрофы самолета президента Леха Качиньского хочет посетить Смоленск, заявил ее руководитель Вацлав Берчиньский в ходе онлайн-конференции, сообщает РИА Новости





Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.





Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.





"Мы хотим поехать в Смоленск. У нас не было возможности приехать на место катастрофы", — сказал Берчиньский.





Он отметил, что без посещения места катастрофы возможно восстановление картины произошедшего на основе фотографий. "И это мы будем делать", — пообещал руководитель комиссии.





В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.





Вторую комиссию созвал министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.





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