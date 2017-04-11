Возобновить традицию «чистой пятницы» призвал аким Астаны
11 апреля 2017, 14:00
По улицам города запустят специализированные машины для санитарной очистки улиц.
Аким Астаны Асет Исекешев на заседании призвал предприятия города возобновить традицию «чистая пятница», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Градоначальник призвал все организации и предприятия города приступить к благоустройству подведомственных территорий. Также в столице объявлено о традиционном экологическом месячнике, направленном на санитарную уборку территории.
С 15 апреля по 15 мая в рамках субботников акиматами районов, городскими управлениями и коммунальными предприятиями предусматривается посадка 6750 деревьев, проведение экологических акций по санитарной очистке русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак.
По улицам Астаны запустят специализированные машины для санитарной очистки улиц, после чего коммунальными службами будет осуществлена мойка проезжих частей и тротуаров. Также аким столицы отметил, что «начинается средний ремонт центральных улиц города, при этом для удобства горожан и гостей столицы будут приняты все меры по недопущения заторов».
В настоящее время в столице проводится ремонт дорог (в том числе ямочный) на центральных улицах города, близ аэропорта, вокзала, ботанического сада, около ЭКСПО и реконструкция проспекта Туран.
В ходе данных работ количество пробок будет максимально уменьшено, обо всех работах водители будут заранее предупреждены, отмечается в сообщении.
Фото: inform.kz
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