Возобновить традицию «чистой пятницы» призвал аким Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев на заседании призвал предприятия города возобновить традицию «чистая пятница» , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.





Градоначальник призвал все организации и предприятия города приступить к благоустройству подведомственных территорий. Также в столице объявлено о традиционном экологическом месячнике, направленном на санитарную уборку территории.





С 15 апреля по 15 мая в рамках субботников акиматами районов, городскими управлениями и коммунальными предприятиями предусматривается посадка 6750 деревьев, проведение экологических акций по санитарной очистке русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак.





По улицам Астаны запустят специализированные машины для санитарной очистки улиц, после чего коммунальными службами будет осуществлена мойка проезжих частей и тротуаров. Также аким столицы отметил, что «начинается средний ремонт центральных улиц города, при этом для удобства горожан и гостей столицы будут приняты все меры по недопущения заторов».





В настоящее время в столице проводится ремонт дорог (в том числе ямочный) на центральных улицах города, близ аэропорта, вокзала, ботанического сада, около ЭКСПО и реконструкция проспекта Туран.





В ходе данных работ количество пробок будет максимально уменьшено, обо всех работах водители будут заранее предупреждены, отмечается в сообщении.



