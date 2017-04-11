Бахыт Ахметов: Был приятно удивлен тому, что мы взяли общекомандную "бронзу"

Впервые в истории юношеская Сборная Республики Казахстан по тяжелой атлетике заняла третье место на прошедшем чемпионате Мира в Бангкоке, тем самым обеспечив себе максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские Игры-2018.





В активе нашей команды шесть медалей, среди которых три «золота», одно «серебро» и две «бронзы».





Старший тренер юношеской cборной РК Бахыт Ахметов:

— Меня переполняют замечательные эмоции. Мы на протяжении долгого времени готовились, усиленно тренировались, команду сформировали еще с прошлого года и в декабре у нас начались УТС в Таразе, а затем в Казани. Ребята работали практически без выходных, тренировались несколько раз в день, отсюда такой результат. Признаться, я был приятно удивлен тому, что мы взяли общекомандную «бронзу», потому как у нас были очень сильные соперники — сборные таких стран, как Китай, Корея, США... Попасть в семерку лучших и завоевать полный комплект лицензий на ОИ — вот была наша главная задача, получается, что мы ее перевыполнили (улыбается). Из 16 ребят опыт выступления на международных стартах имеют лишь четверо, остальные были дебютантами, поэтому для нас ценным был каждый подход. Сказать, что ребята волновались — значит не сказать ничего! Некоторые девочки прямо перед помостом начинали плакать, и тут уже волноваться приходилось нам (прим.: тренерскому штабу). В таких случаях чуть снижаем первоначальный вес, чтобы спортсменка почувствовала уверенность. Настрой спортсменов начинался за день до старта, перед сном разговаривали с ними, чтобы хорошо выспались, не думали всю ночь о завтрашнем соревновательном дне. Затем непосредственно перед входом на помост старались успокоить ребят, снизить эмоциональное напряжение. Кого-то одного хвалить или выделять не буду, все ребята большие молодцы и каждый внес свой вклад в общее дело. Эту задачу мы выполнили, теперь время ставить новые и идти к ближайшей цели — Олимпийским Играм 2018.





Первое «золото» в копилку сборной Казахстана принес Анатолий Савельев (до 62 кг). В сумме наш спортсмен поднял 281 килограмм (127+154), на пять очков обогнав ближайшего преследователя — представителя Китая (126+150).

— Подготовка к этому чемпионату была серьезная — мы достаточно много времени провели на сборах в Таразе и Казани. Конечно, у меня была цель отправиться на это первенство и достойно представить нашу Республику, взять «золото» — так оно и вышло. Первым меня поздравил мой тренер — Кленовицкий Алексей Иванович. Он же меня и готовил, так скажем, подводил, к этому «миру», поддерживал меня во всем. Вообще же хочу выразить благодарность всему тренерскому штабу Сборной. Дальнейшие планы — продолжать тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям, не сбавляя темпа.

Асылжан Бектай (до 77 кг) завоевал бронзовую медаль. По сумме двух упражнений наш тяжелоатлет поднял 306 килограммов (140+166). Причем и в толчке, и в рывке Асылжан выиграл малые бронзовые награды. Первое место в этом весе с мировым рекордом занял спортсмен из США с результатом 332 килограмма (140+192), а «серебро» досталось представителю России — 312 килограммов (142+170).

В категории до 63 килограммов Дарья Павлова расположилась на втором месте 201 (90+111), уступив сопернице из Китая Ли Фан 210 (93+117).

Вторую «бронзу» для казахстанской сборной завоевала Карина Кузганбаева (94+113). Спортсменка выступала в категории до 69 килограммов. «Серебро» в этом весе у представительницы Колумбии — 209 (95+114), а «золото» выиграла спортсменка из Эквадора — 220 (100+120).





— Результатом я довольно, вот только в толчке немного подвела. Учла свои ошибки, буду над ними работать. Ближайшие планы — навестить родных и близких дома, а затем продолжить подготовку к следующим стартам.

Артем Антропов стал чемпионом в категории до 85 килограммов. По сумме двух упражнений атлет показал результат — 323 килограмма (138+185). Серебряную медаль выиграл представитель Польши — 318 (143+175), а бронзовым призером стал спортсмен из Ирана — 304 (132+172).





— Это мой второй международный старт, первый был в прошлом году в Малайзии, в этой же категории я стал 7-м. На тот момент я показал результат 135 кг в рывке и 174 в толчке. Здесь у меня были очень хорошие подготовленные соперники. В рывке я шел третьим, так как это упражнение у меня немного отстает от толчка, поэтому у нас была задача сработать на все три подхода в рывке и сделать разрыв между соперниками наименьшим, а в толчке уже догонять их и выигрывать. Получилась хорошая борьба. Огромное спасибо тренерам за то, что подготовили меня к этому старту. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас в зале и тем, кто следил за нашим выступлением через интернет.





В категории до 75 килограммов копилка cборной Казахстана пополнилась еще одной золотой медалью. Автором стала 15-летняя Ольга Пастухова. По сумме двоеборья она показала результат — 211 килограммов (91+120), опередив представительниц Узбекистана — 197 (89+108) и Мексики — 196 (90+106).





— Для меня это первый «мир», своим выступлением я довольна, выполнила все шесть подходов, заняла первое место. Впечатления только самые положительные, хотя перед выступлением, я думала, что будет страшно, а на самом деле оказалось не так, было так классно! На «мире» совершенно другие эмоции, нежели те, что мы испытываем на домашнем помосте. Я прочувствовала штангу, кураж, мандраж, соперники кричат! На рывке я выиграла в два килограмма, в толчке соперники закончили на 108 килограммов, а я начала со 110, затем 115 и 120. Хочу выразить огромную благодарность нашим тренерам за их труд и поддержку, без них ничего бы не вышло. Планы? Попасть на Олимпиаду и войти в тройку лидеров. Для этого я приложу все усилия!







