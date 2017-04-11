Аблязов покупал самолеты на украденные средства БТА Банка

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы продолжаются слушания по делу Аблязова и его сообщников, передает Zakon.kz.

Суд приступил к опросу представителей потерпевшей стороны, рассмотрению каждого преступного эпизода. На сегодняшний день был рассмотрен эпизод с компанией «Сирия Альянс», которой незаконно было выдано банком 12 млрд 604 млн тенге.

Как отметил в суде Амантай Талгат, сотрудник управления сопровождения уголовных дел БТА Банка, приговором Медеуского районного суда от 21 мая 2015 года по эпизоду с «Сирия Альянс» были осуждены члены кредитного комитета за пособничество в присвоении и растрате вверенных средств Банка.

Судом было установлено, что в 2005 году руководителями организованной преступной группы Аблязова был установлен контроль над оффшорной компанией нерезидентом «Сирия Альянс лтд». Схема присвоения средств выглядела так. От имени представителя компании «Сирия Альянс» по указанию Аблязова подписывались документы об обращении к Банку за займом. Далее члены кредитного комитета, используя служебное положение, в нарушение требований выдачи займов, по указанию Аблязова, незаконно, без наличия соответствующих заключений, подписывали протоколы по выдаче кредитов компании. Таким образом компании «Сирия Альянс» несколько раз незаконно выдавались займы Банком, на общую сумму 10 млрд 604 млн 228 тыс тенге.

Расходование средств Банка, выделяемых в качестве кредитования компании «Сирия Альянс», осуществлялось подконтрольной специально созданной компанией DSM. Аблязов и Жаримбетов поручили руководителям этой управляющей компании приобрести на оффшорную компанию «Сирия Альянс» три воздушных судна. Причем речь идет о договорах лизинга между подконтрольными Аблязову компаниями. С этой целью работники управляющей компании по указанию Аблязова и Жаримбетова создали АО «Авиакомпания Екселент глайд», зарегистрированную в июне 2006 года. Далее членами организованной преступной группы от имени компании «Сирия Альянс» на выданные Банком средства были приобретены и переданы по договорам лизинга в АО «Авиакомпания Екселент глайд» три воздушных судна, стоимостью 54 млн 600 долларов США. Фактически финансовая и хозяйственная деятельность этой авиакомпании контролировалась Аблязовым.

Далее по его указанию было организовано заключение заведомо невыгодных для Банка договоров с авиакомпанией Экселент глайд об оказании Банку платных услуг по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников Банка. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено 922 млн 740 тыс тенге в 2007 году, и в 2008 году 1 млрд 137 млн тенге. А в 6 января 2009 года члены кредитного комитета, в том числе участники организованной преступной группы, действуя в интересах ОПГ, подписали протокол об изменении структуры обеспечения по договорам банковского займа компании Сирия Альянс путем замены залогового имущества в виде высоколиквидных воздушных судов на скоропортящийся соевый текстурат залоговой стоимотью 54 млн долларов США. В последующем решением Специализированного межрайонного экономического суда договора банковского займа компании Сирия Альянс были признаны недействительными.

Напомним, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам идет рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и ряда его сообщников. В суде участвуют три государственных обвинителя и представитель БТА Банка. Объем дела составляет 2 224 тома, в списке обвинения заявлено 205 свидетелей. Сам Мухтар Аблязов на суде не присутствует, его интересы представляет назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова. При этом никто из подсудимых и их адвокатов не был против рассмотрения дела без главного фигуранта.

Аблязов обвиняется по статьям 263 ч.4 УК РК в редакции от 2014 года - «создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; 176 ч.3 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; 24 ч.3 - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; 193 ч.3 - «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; 220 ч.1 - «Незаконное использование денежных средств банка»; 228 - «Злоупотребление полномочиями» УК РК. Помимо Аблязова на скамье подсудимых Жаксылык Жаримбетов - экс-заместитель председателя правления БТА Банка, Садуакас Мәмеш - бывший председатель правления БТА банка и Кайрат Садыков - бывший директор по кредитованию.

В РК Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 6 млрд долларов. По другим данным, Аблязов и его сообщники похитили 7,5 млрд долларов. Как сообщил во время допроса в суде Жаксылык Жаримбетов, Аблязов щедро спонсировал топ-менеджеров Банка, скрывавшихся за рубежом.