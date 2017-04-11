На юго-востоке Турции произошёл мощный взрыв
11 апреля 2017, 14:26
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва.
Как сообщает CNN Turk, взрыв произошёл в 10:45 по местному времени в центральном районе города Диярбакыр. Отмечается, что на место происшествия выехали автомобили скорой помощи, сообщает russian.rt.com
По информации РИА Новости, взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, рухнуло. Четыре человека получили ранения, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
16 января в результате взрыва на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр погибли трое сотрудников полиции.
Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.
Фото: www.segodnya.ua
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