На игрока английского «Эвертона» напали в баре
11 апреля 2017, 14:26
Полиция начала проверку по факту произошедшей драки.
Центральный хавбек «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля. Видеозапись появилась в аккаунте Premier League в Twitter.
Ross Barkley getting caught off guard last night in a club. 😵pic.twitter.com/b5tLyXDmjy— Premier League (@EPLBible) 10 апреля 2017 г.
23-летний полузащитник зашел отметить победу над "Лестером" в бар Санта Чупитос, где вступил в перепалку с неизвестным посетителем возле барной стойки.
На камере видеонаблюдения, запись с которой попала в руки журналистов Daily Mail, хорошо видно, как Баркли держит руки на плече у незнакомца, который затем наносит ему три удара в голову.
Полиция начала проверку по факту произошедшей драки.
Фото Wemberley
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