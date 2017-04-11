На игрока английского «Эвертона» напали в баре

Центральный хавбек «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля . Видеозапись появилась в аккаунте Premier League в Twitter.

23-летний полузащитник зашел отметить победу над "Лестером" в бар Санта Чупитос, где вступил в перепалку с неизвестным посетителем возле барной стойки.





На камере видеонаблюдения, запись с которой попала в руки журналистов Daily Mail, хорошо видно, как Баркли держит руки на плече у незнакомца, который затем наносит ему три удара в голову.