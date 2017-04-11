Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Рэпер 50 Cent ударил фанатку прямо на концерте

11 апреля 2017, 14:35

Поклонницу схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями.

Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, ударил свою поклонницу во время концерта. Выступление проходило в городе Балтимор (штат Мэриленд, США), передает Росбалт.

Как передает TMZ, фанатка схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями. Девушка вцепилась в руку исполнителя и потянула его в зал.

Падая со сцены, 50 Cent ударил поклонницу в грудь. Коллеги рэпера помогли ему снова взобраться на сцену. Сразу же после этого известный исполнитель осознал, что он сделал что-то не то, и решил загладить свою вину, пригласив девушку на сцену.

Та сначала не согласилась, но затем все-таки поднялась на сцену с помощью других зрителей. Счастливая поклонница рэпера даже станцевала тверк.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...