Рэпер 50 Cent ударил фанатку прямо на концерте

Поклонницу схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями.

Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, ударил свою поклонницу во время концерта. Выступление проходило в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) , передает , передает Росбалт





Как передает TMZ, фанатка схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями. Девушка вцепилась в руку исполнителя и потянула его в зал.





Падая со сцены, 50 Cent ударил поклонницу в грудь. Коллеги рэпера помогли ему снова взобраться на сцену. Сразу же после этого известный исполнитель осознал, что он сделал что-то не то, и решил загладить свою вину, пригласив девушку на сцену.





Та сначала не согласилась, но затем все-таки поднялась на сцену с помощью других зрителей. Счастливая поклонница рэпера даже станцевала тверк.







