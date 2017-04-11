Рэпер 50 Cent ударил фанатку прямо на концерте
11 апреля 2017, 14:35
Поклонницу схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями.
Американский рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent, ударил свою поклонницу во время концерта. Выступление проходило в городе Балтимор (штат Мэриленд, США), передает Росбалт.
Как передает TMZ, фанатка схватила рэпера за руку, когда тот подошел к краю сцены, чтобы поздороваться со своими зрителями. Девушка вцепилась в руку исполнителя и потянула его в зал.
Падая со сцены, 50 Cent ударил поклонницу в грудь. Коллеги рэпера помогли ему снова взобраться на сцену. Сразу же после этого известный исполнитель осознал, что он сделал что-то не то, и решил загладить свою вину, пригласив девушку на сцену.
Та сначала не согласилась, но затем все-таки поднялась на сцену с помощью других зрителей. Счастливая поклонница рэпера даже станцевала тверк.
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