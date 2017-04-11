В Астане трудовому мигранту аннулировали разрешение на работу из-за драки
11 апреля 2017, 14:38
Мужчина имел разрешение на работу трудовым мигрантом сроком до мая 2017 года.
С заявлением в дежурную часть УВД района Алматы обратился 40-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный на пересечении ул. Талгар-Баганалы из хулиганских побуждений нанес ему телесные повреждения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В тот же день по «горячим следам» сотрудниками полиции был задержан 36-летний гражданин Азербайджана.
"В ходе расследования установлено, что данный гражданин приехал в Казахстан в начале этого года и получил разрешение на работу трудовым мигрантом сроком до мая 2017 года. В связи с тем, что гражданин Республики Азербайджан совершил уголовное правонарушение, ему аннулировано разрешение на работу трудовым мигрантом. В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по факту хулиганства (ст.293 УК РК). Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.
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