Жителя Костанайской области обвиняют в изнасиловании двух девочек
11 апреля 2017, 14:50
Обвиняемый — безработный, женат, ранее судимый за развратные действия сексуального характера в отношении малолетней.
15 января 2017 года в Сарыкольский РОВД с заявлением обратилась женщина. Она утверждала, что её дочь 2005 года рождения изнасиловал 38-летний мужчина, передает alau.kz со ссылкой на информацию начальника управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.
По его словам, выяснилось, что обвиняемый сделал это неоднократно. В этот же день он был взят под стражу. Обвиняемый — безработный, женат, ранее судимый за развратные действия сексуального характера в отношении малолетней.
Кроме того, в ходе расследования установлен факт совершения развратных действий в отношении 10-летней падчерицы в 2008 году.
«По результатам досудебного расследования действия обвиняемого квалифицированы по статьям «Действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней с использованием её беспомощного состояния», «Неоднократное изнасилование малолетней с использованием её беспомощного состояния», «Развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении малолетней. Изначально по уголовному делу определен процессуальный прокурор из числа сотрудников прокуратуры области женского пола», — сообщил Кайрат Жусупов.
По итогам расследования прокуратурой области уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.
Фото: v-kurse.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853156-f939503cafd1abb13e8ce66b70b085a7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...