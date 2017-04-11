Жителя Костанайской области обвиняют в изнасиловании двух девочек

15 января 2017 года в Сарыкольский РОВД с заявлением обратилась женщина. Она утверждала, что её дочь 2005 года рождения изнасиловал 38-летний мужчина , передает , передает alau.kz со ссылкой на информацию начальника управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.





По его словам, выяснилось, что обвиняемый сделал это неоднократно. В этот же день он был взят под стражу. Обвиняемый — безработный, женат, ранее судимый за развратные действия сексуального характера в отношении малолетней.





Кроме того, в ходе расследования установлен факт совершения развратных действий в отношении 10-летней падчерицы в 2008 году.





«По результатам досудебного расследования действия обвиняемого квалифицированы по статьям «Действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней с использованием её беспомощного состояния», «Неоднократное изнасилование малолетней с использованием её беспомощного состояния», «Развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении малолетней. Изначально по уголовному делу определен процессуальный прокурор из числа сотрудников прокуратуры области женского пола», — сообщил Кайрат Жусупов.





По итогам расследования прокуратурой области уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.



