Д.Акишев доложил Главе государства об итогах деятельности нацбанка за 2016 год

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности Национального Банка РК за 2016 год и планы на предстоящий период, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В совещании также приняли участие помощник Президента Казахстана по социально-экономическим вопросам А.Смаилов, председатель Национального Банка Д.Акишев, министр национальной экономики Т.Сулейменов, министр финансов Б.Султанов и заместители председателя Национального Банка.





Нурсултан Назарбаев в целом отметил стабильную работу Национального Банка и финансовой системы страны в условиях мирового экономического кризиса.





- В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» перед Правительством и Национальным Банком поставлена задача по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Для этого необходимо следовать успешным примерам некоторых стран мира, в частности, Южной Кореи. При этом поэтапное снижение инфляции должно произойти на уровне 3-4%, - сказал Президент Казахстана.





Глава государства акцентировал внимание на существующих системных рисках в финансовом секторе, которые угрожают стабильности, и подчеркнул недостаточность темпов развития национальной экономики.





- Для решения этого вопроса необходимо принять комплекс мер, направленных на макроэкономическую стабильность, оздоровление банковского сектора и развитие фондового рынка. В реализации поставленных задач ключевая роль отведена Национальному Банку, - заметил Нурсултан Назарбаев.





По информации Д.Акишева, по итогам 2016 года инфляция снизилась с 13,6% до 8,5%. В марте текущего года этот показатель составил 7,7%.





- К концу 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 7% с дальнейшим снижением в 2018 году. Темпы инфляции замедляются. Происходят незначительные колебания обменного курса. При этом он полностью реагирует на фундаментальный фактор. Стоит отметить, что интервенции со стороны Национального Банка не производятся с сентября прошлого года, - отметил председатель Национального Банка.





Президент Казахстан был проинформирован о рекордном притоке иностранных инвестиций в сумме 14 млрд долларов США и снижении внешнего долга страны.





Д.Акишев доложил Главе государства о состоянии резервов Национального Банка и Национального Фонда, реализации монетарной политики, состоянии валютного рынка, развитии банковского сектора и фондового рынка, деятельности ЕНПФ, цифровизации банковских услуг, а также новых вызовах в данной сфере.





- Необходимо ускорить процесс принятия комплексных мер по оздоровлению банковского сектора страны. При необходимости, акционеры должны докапитализировать свои банки реальными деньгами. Также они должны быть ориентированы на консолидацию слабых банков, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана особо выделил вопрос реализации программы рефинансирования проблемных ипотечных займов, отметив важность повышения финансовой ответственности граждан.





В завершение встречи Глава государства одобрил представленный отчет Д.Акишева и дал ряд конкретных поручений.





- Правительству и Национальному Банку поручается выработать согласованные действия по решению ранее поставленных задач. Проработать четкий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учетом прошлого отечественного и международного опыта. В целях увеличения долгосрочного кредитования экономики выработать меры наращивания срочных депозитов. Активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков, - сказал Нурсултан Назарбаев.