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В Алматы мужчина с костылями за рулем Range Rover совершил нелепое ДТП

11 апреля 2017, 14:59

В ДТП никто не пострадал.

В Алматы в мкр. Самал 1 произошло ДТП с участием автомобилей Range Rover и Toyota RAV 4, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло в районе пересечения пр.Достык и ул.Сатпаева, в проулке. Там вдоль дороги был припаркован автомобиль Toyota RAV 4. На другой стороне проулка автомобили были припаркованы перпендикулярно дороге. Среди них, прямо напротив Toyota стоял Range Rover. Как рассказали очевидцы, в джипе сидели двое мужчин. За рулем - мужчина с костылями.

Оба мужчины находились в каком-то неадекватном состоянии, возможно, в наркотическом или алкогольном опьянении. И в какой-то момент Range Rover завелся. Его водитель резко нажал на газ, и проехав прямо 4-5 метров, протаранил RAV 4. Оба авто улетели в обрыв. Range Rover, зацепив дерево, врезался в многоэтажку. А Toyota повисла на камнях и подмятых кустах.

В ДТП никто не пострадал. Водителя Range Rover проверят на наличие алкоголя или наркотиков в крови.



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