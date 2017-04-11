При взрыве в турецком Диярбакыре пострадали 10 человек
11 апреля 2017, 15:05
В качестве одной из причин ЧП называется взрыв газового баллона, однако полиция рассматривает все версии, в том числе теракт.
Число пострадавших в результате взрыва в центральном районе города Диярбакыр на юго-востоке Турции возросло до десяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Ранее турецкие СМИ сообщили о мощном взрыве в центральном районе Баглар в 10.45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание, в котором находилась ремонтная мастерская, частично обрушилось. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
В качестве одной из причин ЧП называется взрыв газового баллона, однако полиция рассматривает все версии, в том числе теракт. Официального заявления пока нет.
Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843 500 жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.
Фото: архив ria.ru
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