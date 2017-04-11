Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Названо лучшее время для покупки авиабилетов на летний отпуск

11 апреля 2017, 15:20

Специалисты изучили стоимость билетов, купленных в разные сезоны за последние несколько лет.

Авиабилеты для путешествий по ряду направлений в России летом можно покупать практически в последний момент, сообщает Lenta.ru

Специалисты изучили стоимость билетов, купленных в разные сезоны за последние несколько лет. В итоге они пришли к выводу, что проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик можно приобретать за десять и меньше дней до вылета.

В этом случае можно сэкономить от 13 до 23 процентов от их стоимости по сравнению с более ранним бронированием. Кроме того, в последний момент есть смысл покупать билеты в Черногорию, Грецию, Испанию, Кипр и Болгарию. Экономия составит от 2 до 17 процентов.

Перелет в Италию лучше забронировать за 11-30 до путешествия. В этом случае авиабилет будет дешевле примерно на восемь процентов по сравнению с более поздним бронированием. Это же касается Франции (экономия 10 процентов) и Хорватии (11 процентов).

Покупкой билетов на турецкие курорты Анталья и Аланья эксперты советуют заняться примерно за 90 дней до отпуска. Тогда перелет обойдется дешевле максимум на 13 процентов.

Фото: silva-metod.com.ua



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...