В частности, изменения затронули заголовок, который изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также квалификационных требований к организациям, реализующим программы дополнительного медицинского и фармацевтического образования»

Также изменения затронули пункты 16 и 17:

«16. Срок обучения для лиц с высшим медицинским и фармацевтическим образованием составляет на циклах переподготовки от 864 до 1080 часов, на циклах повышения квалификации от 54 до 216 часов.

Срок обучения для лиц с высшим медицинским образованием, прошедших обучение в интернатуре, и (или) резидентуре (клинической ординатуре) и (или) переподготовку до 2009 года по клиническим специальностям, желающих пройти переподготовку в рамках имеющейся специальности по профилю «детская» или «взрослая», переподготовка составляет 432 часа.

Для лиц с высшим медицинским образованием, ранее прошедших обучение в интернатуре, резидентуре (клинической ординатуре), на курсах переподготовки по специальностям:

«Терапия (терапия подростковая, скорая и неотложная медицинская помощь, диетология)» и «Педиатрия (скорая и неотложная медицинская помощь)» переподготовка по специальности «Общая врачебная практика» составляет 432 часа;

«Онкология (взрослая, детская)» и «Гематология (взрослая, детская)» переподготовка по специальности «Онкология и Гематология детская» составляет 432 часа;

«Педиатрия» переподготовка по специальности «неонатология» составляет 432 часа.

Срок обучения для лиц со средним (техническим и профессиональным) медицинским и фармацевтическим образованием составляет на циклах переподготовки от 432 до 648 часов, повышения квалификации от 54 до 108 часов.

Срок повышения квалификации за рубежом составляет от 54 до 864 академических часов.

Повышение квалификации предусмотрено для кадров с высшим и средним (техническим и професиональным) медицинским и фармацевтическим образованием по тематике цикла повышения квалификации (по ряду специальностей).

Срок повышения квалификации для лиц с высшим и средним (техническим и профессиональным) медицинским и фармацевтическим образованием на мастер-классах составляет не менее 54 часов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий - не менее 24 часов по очной форме, на семинарах и тренингах - не менее 8 часов».

17. По результатам итогового контроля лицам, освоившим программы:

переподготовки - выдается удостоверение о переподготовке по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

повышения квалификации - выдается свидетельство о повышении квалификации по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; повышения квалификации на сертификационных циклах - выдается свидетельство о повышении квалификации по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

По результатам итогового контроля лицам, не освоившим программы повышения квалификации или переподготовки выдается справка о прохождении обучения с указанием объема пройденной программы и назначается повторный итоговый контроль.

Лицам, прошедшим обучение на семинарах, тренингах (мастер-классах) продолжительностью менее 54 часов, выдается сертификат по форме, определяемой обучающей организацией.»

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.