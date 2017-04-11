В Комитете Сената рассмотрены поправки в законодательство по вопросам культуры

Под председательством Бырганым Айтимовой состоялось расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию и науке, на котором рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан и предусматривает внесение поправок в Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О культуре» и другие.

Так, в Бюджетном кодексе предлагается закрепить право местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием.

Закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» дополняется новым понятиеммузей - заповедник, который создается для сохранения, изучения и публичного представления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей.

В Законе «О культуре» устанавливается статус Национальной государственной книжной палаты, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана; закрепляется обязанность редакций средств массовой информации по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную государственную книжную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус «Центральная».

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопросы в отношении организации культуры и деятельности театров, приобретения,издания и распространения общественно значимой литературы, а также уточнить компетенцию уполномоченного органа в области культуры.

Свои замечания и предложения высказали сенаторы АханБижанов, Али Бектаев, ТулеубекМукашев, НурланКылышбаев, Серик Бектурганови ЖабалЕргалиев.

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.