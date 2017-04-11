Итальянский художник высмеял культуру селфи
11 апреля 2017, 15:37
Кристиан Джиротто выпустил смелую серию правдивых постеров о культуре селфи в наше время.
Ретушер, манипулятор, обработчик, арт-директор, бог и повелитель фотоискусства. С ним работают самые знаменитые и востребованные фотографы современности, сообщает Lazetime.net
Кристиан считается одним из лучших в своем деле — его работы были отмечены во многих журналах моды и искусства.
Серия «Социальные животные» передает классические позы и послания личностей с «селфи-синдромом». Автор считает, что причина этого синдрома, или настойчивой потребности к признанию с помощью фотографий, размещенных в сети, – прежде всего в сосредоточенности на себе и игнорировании нужд других.
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