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Итальянский художник высмеял культуру селфи

11 апреля 2017, 15:37

Кристиан Джиротто выпустил смелую серию правдивых постеров о культуре селфи в наше время.

Ретушер, манипулятор, обработчик, арт-директор, бог и повелитель фотоискусства. С ним работают самые знаменитые и востребованные фотографы современности, сообщает Lazetime.net

Кристиан считается одним из лучших в своем деле — его работы были отмечены во многих журналах моды и искусства.

Серия «Социальные животные» передает классические позы и послания личностей с «селфи-синдромом». Автор считает, что причина этого синдрома, или настойчивой потребности к признанию с помощью фотографий, размещенных в сети, – прежде всего в сосредоточенности на себе и игнорировании нужд других.











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