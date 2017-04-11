Шоколад, мороженное, гамбургеры и пиццу ученые назвали наркотиками

Эти продукты приводят к нарушению работы системы пищеварения и ожирению.

Шоколад, мороженное, гамбургеры и пиццу можно с уверенностью назвать пищевыми наркотиками. Об этом сообщили ученые, которые доказали, что слишком сладкая или соленая еда может вызывать пищевую зависимость , передает , передает Росбалт





К тому же такие продукты приводят к нарушению работы системы пищеварения и ожирению. Зависимость от определенной еды вполне сравнима с привычкой табакокурения, злоупотреблением спиртными напитками и наркотическими веществами.





Пищевая зависимость является серьезным заболеванием, которое требует медицинского вмешательства и лечения. Люди, подверженные этому недугу, как и наркоманы, не могут отказаться от определенных блюд, передает Vlad Time.





Фото: rhm.zp.ua







