Шоколад, мороженное, гамбургеры и пиццу ученые назвали наркотиками
11 апреля 2017, 15:44
Эти продукты приводят к нарушению работы системы пищеварения и ожирению.
Шоколад, мороженное, гамбургеры и пиццу можно с уверенностью назвать пищевыми наркотиками. Об этом сообщили ученые, которые доказали, что слишком сладкая или соленая еда может вызывать пищевую зависимость, передает Росбалт.
К тому же такие продукты приводят к нарушению работы системы пищеварения и ожирению. Зависимость от определенной еды вполне сравнима с привычкой табакокурения, злоупотреблением спиртными напитками и наркотическими веществами.
Пищевая зависимость является серьезным заболеванием, которое требует медицинского вмешательства и лечения. Люди, подверженные этому недугу, как и наркоманы, не могут отказаться от определенных блюд, передает Vlad Time.
Фото: rhm.zp.ua
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