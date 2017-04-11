Около 70 тушек ондатры изъяли у браконьеров в Алматинской области

Факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области уголовное наказание грозит двум жителям села Карой Илийского района, промышлявших незаконной добычей ондатры на территории соседнего Балхашского района , передает , передает Zakon.kz





Подозреваемые в браконьерстве задержаны полицейскими Балхашского РОВД, осуществлявших рейд совместно с работниками природоохранных ведомств в местности Мусай.





Как выяснилось, у задержанных браконьеров обнаружено и изъято 64 тушки ондатры и несколько капканов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 726 тысяч тенге





«При досмотре задержанные лица не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов, дающим право на отлов ондатры и заготовку пушнины. В этой связи факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.337 УК РК «Незаконная охота» - пояснили в пресс-службе областной полиции.



