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Около 70 тушек ондатры изъяли у браконьеров в Алматинской области

11 апреля 2017, 15:44

Факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области уголовное наказание грозит двум жителям села Карой Илийского района, промышлявших незаконной добычей ондатры на территории соседнего Балхашского района, передает Zakon.kz.

Подозреваемые в браконьерстве задержаны полицейскими Балхашского РОВД, осуществлявших рейд совместно с работниками природоохранных ведомств в местности Мусай.

Как выяснилось, у задержанных браконьеров обнаружено и изъято 64 тушки ондатры и несколько капканов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 726 тысяч тенге

«При досмотре задержанные лица не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов, дающим право на отлов ондатры и заготовку пушнины. В этой связи факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.337 УК РК «Незаконная охота» - пояснили в пресс-службе областной полиции.

фото: kievhunters.in.ua

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