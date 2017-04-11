Около 70 тушек ондатры изъяли у браконьеров в Алматинской области
11 апреля 2017, 15:44
Факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области уголовное наказание грозит двум жителям села Карой Илийского района, промышлявших незаконной добычей ондатры на территории соседнего Балхашского района, передает Zakon.kz.
Подозреваемые в браконьерстве задержаны полицейскими Балхашского РОВД, осуществлявших рейд совместно с работниками природоохранных ведомств в местности Мусай.
Как выяснилось, у задержанных браконьеров обнаружено и изъято 64 тушки ондатры и несколько капканов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 726 тысяч тенге
«При досмотре задержанные лица не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов, дающим право на отлов ондатры и заготовку пушнины. В этой связи факт можно рассматривать как браконьерство путем массового истребления этого ценного зверька. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.337 УК РК «Незаконная охота» - пояснили в пресс-службе областной полиции.
фото: kievhunters.in.ua
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