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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,29, EURKZT_TOD = 330,00, RUBKZT_TOD = 5,4675, CNYKZT_TOМ = 45,1000, USDKZT_0_002 = +9,5243 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 311,29 тенге за доллар США при объеме    торгов 27 050 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 330,00 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,4675 тенге за рубль при объеме торгов    20 000 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,1000 тенге за юань, объем торгов - 100    тыс. юаней. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 311,37 тенге за доллар (-1,84 тенге), суммарный объем  торгов - 56 650 тыс. USD (-46 400 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5243 %    годовых при объеме торгов 1 199 600 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

В торгах принял участие 21 банк.    

11 апреля 2017, 15:51
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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