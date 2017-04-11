Порядка 150 российских болельщиков попали в черный список на посещение стадионов

Около 150 болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в России. Об этом журналистам ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.





"Введена такая мера как запрет на посещение стадионов, в список попали около 150 человек, - сказал он. - У каждого (российского) клуба есть службы безопасности, службы по работе с фанатами, и вы видите - культура боления меняется. Мы работаем с болельщиками".





В случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.











