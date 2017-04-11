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В Египте обезвредили бомбу

11 апреля 2017, 16:10

Взрывное устройство обезврежено в городе Танта.

Египетские правоохранительные органы обнаружили и обезвредили взрывное устройство в городе Танта, где в воскресенье теракт унес жизни как минимум 28 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

"Взрывное устройство обезврежено в городе Танта", — передает канал со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.

Фото: © РИА Новости. Файед Эль-Гезири




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