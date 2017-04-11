Казахстан сыграет с Аргентиной в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису сыграет с командой Аргентины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник в Лондоне, сообщает Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник в Лондоне, сообщает Zakon.kz





Матч пройдет 15-17 сентября в Казахстане.





Команда Аргентины является действующим чемпионом Кубка Дэвиса 2016 года, в 1/8 финала они уступили сборной Италии со счетом 2:3.





Напомним, что сборная Казахстана в финальном раунде первой группы зоны Азия/Океания победив команду Китая со счетом 4:1 вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.





В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.



