Пока 78% избирателей поддержали переименование Южной Осетии в Аланию

Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева,

"По референдуму — за проголосовали 78%, против — 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные.

Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.





Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы. Согласно последним данным, спикер парламента Анатолий Бибилов набирает 57,98% голосов.