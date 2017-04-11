Глава «Атамекен» поручил составить Реестр поставщиков и производителей строительной отрасли

По официальной статистике, количество субъектов, занятых в отрасли, свыше 60 тысяч. При этом, охват рынка ассоциациями невысокий.

На площадке НПП «Атамекен» во вторник прошло рабочее совещание Комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ под председательством главы Президиума НПП РК Тимура Кулибаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НПП.





Как отмечалось, несмотря на системно поставленную работу отрасли строительства в Казахстане, которая относительно других развита весьма неплохо, проблемы существуют. К примеру, земельные вопросы, касательно строительной отрасли.





По словам председателя комитета Александра Беловича, итоги анализа Положений о земельных комиссиях в 14 регионах и городах Астана и Алматы показали: отсутствие единого подхода к перечню и содержанию функций земельных комиссий и включение в состав комиссий представителей бизнеса, не имеющих отношения к строительной сфере. НПП РК «Атамекен» провела соответствующую работу и недавно были приняты предложения Нацпалаты о разработке Типового положения о земельной комиссии.





Важные решения для бизнеса – возможность участия в земельных комиссиях. Кроме того, касаясь вопросов предстоящей деятельности, в 2017 году выделены несколько направлений. В частности, это касается Программы «Нурлы жер», в которой учтены принципы активизации жилищного строительства, предложенные НПП, по ряду вопросов: субсидирование ипотеки с целью обеспечения доступности жилья для экономически активного населения, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, дополнительные стимулы для развития индивидуального жилищного строительства.





При этом частично учтены предложения НПП при выработке механизмов казначейского сопровождения государственных закупок в сфере строительства. В декабре 2016 года НПП озвучила позицию об отсутствии необходимости открытия спецсчетов в органах казначейства всеми поставщиками и предложила оптимальную схему по этому вопросу – открытие спецсчетов только по «цепочке»: «Заказчик – Генеральный подрядчик – Субподрядчик».





С марта 2017 года запущены 3 пилотных проекта в Астане, Карагандинской и Акмолинской областях. На сегодня уже адаптировано действующее законодательство для всех участников строительного процесса в рамках реализации «пилотных» проектов. При этом, дополнительные вопросы участников стройсектора в процедурах будут решаться по мере реализации «пилотов».





Как отмечается, процесс прохождения «пилотов» находится на постоянном контроле Правительства РК.





«Массу вопросов у предпринимателей в регионах вызывают вопросы в сфере государственных закупок. Явной проблемой является введенный в законодательство демпинг, который позволяет отдельным поставщикам услуг в сфере строительства снижать цену вплоть до 0,1 тенге. Проблема несовершенства системы ценообразования, которая не учитывает реальные рыночные цены в строительстве, также требует особого внимания», - отмечают в НПП.





По вопросам порядка и качества разработки ПСД НПП на своей площадке создает постоянно действующую Рабочую группу. Для применения адекватных цен в строительстве «Атамекен» намерена проработать с госорганами вопрос создания Реестра поставщиков, в котором будут учтены отечественные производители, а в перспективе - импортеры и дистрибьютеры. Реестр станет надежной единой базой как для целей формирования точной статистики, так и для реалистичной политики ценообразования в строительстве, и будет являться удобной платформой для всех участников строительного процесса.





Глава Нацпалаты Тимур Кулибаев дал поручение отработать все проблемные вопросы с Министерством по инвестициям и развитию РК. Поручения касаются следующего: Комитету по строительству НПП следует подготовить предложения по передаче отдельных функций АО «КазНИИСА» в конкурентную среду с учетом возможностей отраслевых ассоциаций и компаний. Принимая во внимание множественность законодательных и подзаконных нормативных правовых актов в сфере строительства НПП необходимо проработать вопрос подготовки Отраслевого кодекса в сфере архитектуры, строительства и градостроительства.





Председатель Президиума также дал поручение через Региональные палаты предпринимателей проанализировать строительство по линии госзакупа за последние пять лет для составления перечня компаний-победителей.





По официальной статистике, количество субъектов, занятых в отрасли, свыше 60 тысяч. При этом охват рынка ассоциациями невысокий. В этой связи, на обсуждение с руководством Министерства по инвестициям и развитию РК необходимо вынести вопрос создания СРО в строительной сфере и передачи части функций государства в конкурентную среду, считают в «Атамекене».



