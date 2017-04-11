В Астане оштрафовали таксистов, справлявших нужду за Дворцом бракосочетания
11 апреля 2017, 16:34
Штраф составил около 23 тыс тенге.
В рамках исполнения комплексного плана по реализации программы «Безопасность и комфорт в столице» с 15 марта по 1 июня текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В Центр оперативного управления ДВД г.Астаны обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении таксистов, которые постоянно справляют нужду по ул. Акжелен за дворцом бракосочетания «Бахыт».
Сотрудниками местной полицейской службы УВД района «Есиль» в ходе отработок были задержаны двое граждан, 25 и 28 лет, которые справили нужду в общественном месте, тем самым нарушив общественный порядок и выразив неуважение к окружающим.
В отношении нарушителей составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 «Мелкое хулиганство» КРКоАП. Судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) каждому.
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